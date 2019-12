‘Los Meyerowitz’, la otra película de Noah Baumbach para Netflix

Desde la llegada a Netflix de ‘Historia de un matrimonio’, el éxito del filme ha sido exponencial. Las redes sociales se encuentran llenas de comentarios sobre la película que reconocen el excelente trabajo actoral de sus protagonistas, pero sobre todo, la importancia de Noah Baumbach, el director detrás de la historia.

Su más reciente cinta ha sorprendido a los especialistas que visualizan su presencia en algunas de las próximas categorías del Oscar, entre ellas, Mejor Director, Mejor Película y las de Mejores Actores en roles masculino, femenino, además de reparto, donde Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern tienen altas posibilidades de ganar la estatuilla dorada.

Sorpresivamente, aunque muchos no lo recuerden, ‘Historia de un matrimonio’ no es la primera colaboración del director con Netflix. Hace un par de años el director y guionista fue de los primeros en trabajar con la plataforma apostando por las películas originales con la cinta ‘Los Meyerowitz: la familia no se elige (historias nuevas y selectas).

En aquel momento, la película difícilmente pudo colarse en el Festival de Cannes, del cual formó parte en la selección oficial. Sin embargo, entrar a los Oscares parecía algo inalcanzable.

Aún así la película, que pudo pasar desapercibida, logró buenos comentarios. En el portal de Rotten Tomatoes tiene un 93% de aprobación, un poco menor al que ahora tiene ‘Historia de un matrimonio’, con 97%. Nada mal en ese entonces para una de las primeras cintas de Netflix.

Incluso, la película dio mucho de que hablar ya que el personaje de Adam Sandler quería colarse dentro de los nominados a Mejor Actor, ya que el actor ofreció un papel muy distinto al que se le identifica normales con sus películas de comedia.

La película del 2017 reunió también a reconocidos actores como Ben Stiller, Dustin Hofman y Elizabeth Marvel. La trama gira en torno a tres hijos que, entre rencores y rivalidades, se reúnen en Nueva York para ver a su padre, un artista con un legado que se desvanece.

‘Los Meyerowitz’ fue, probablemente, la película menos reconocida de Noah Baumbach debido a los conflictos que tenía Netflix en dos intentos de incursionar en las premiaciones cinematográficas. Pese a ello, la película mantiene la misma calidad con la que ahora es reconocida ‘Historia de un matrimonio’.

Tal parece que Netflix ha sido un aliado de Noah Baumbach desde hace tiempo. En la plataforma también se pueden encontrar otras películas del director, como ‘Kicking and screaming’, ‘Frances Ha’ y ‘Madagascar 3’. En esta última colaboró como guionista.

