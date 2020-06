Premios Oscar pospone fecha planeada de entrega

Es oficial, la próxima entrega de los premios Oscar se pospone. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la nueva fecha para la realización de la ceremonia será el próximo 25 de abril de 2021, dos meses después de la fecha original.

La organización llegó a este consenso después de que muchas de las cintas que tenían potencial para lograr una nominación en la próxima entrega han tenido que alargar su llegada a las salas de cines después de que estas han permanecido cerradas como parte de las consecuencias de la pandemia del Coronavirus.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020