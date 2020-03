Los reality shows de Netflix que están cambiando las reglas del amor

El amor surge de una manera distinta desde el catálogo de Netflix. La compañía ha desarrollado distintos reality shows con los que está cambiando las reglas del amor y las relaciones de pareja.

Estas producciones llegaron para mostrarnos que la realidad puede ser moldeada con estos “experimentos” sociales, que en muchos casos, nos permitirán ampliar el concepto del amor y de cómo este puede ser concebido.

Cómo encontrarlo, cómo regresar a él, y cómo motivarse en la búsqueda de la persona ideal, son solo algunos de estos escenarios que se plantean en los reality shows originales de Netflix que te compartimos a continuación.

Quien se ha embarcado en la búsqueda del amor ha caído alguna vez en las citas a ciegas. Los participantes de este programa saldrán con varios prospectos, esto con la finalidad de lograr química y así conectarse en el complicado mundo del amor. ‘De cita en cita’ tiene seis capítulos donde seis solteros tendrán cinco citas ciegas cada uno ¿Quién será el victorioso para una segunda cita? Esto lo descubriremos a la par de las frustraciones que trae ser soltero en nuestra época. La compañía ya prepara una segunda temporada.

Back with the ex: Donde hubo fuego