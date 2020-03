Mantén tu rutina de ejercicio con las clases en línea de estos gimnasios

View this post on Instagram

Porque la actividad física es importante para mantenerte sano. En apoyo a la comunidad OTF que ha decidido entrenar desde casa ha llegado Orangetheory at Home Workout. Manténte atento a las indicaciones que estaremos compartiendo🧡 Link en bio para comenzar a entrenar 🍊👊🏻 #Orangetheoryathomeworkout