Marcas de lujo que impulsan el empoderamiento femenino

El 8 de marzo fue declarado por la ONU como el Día Internacional de la Mujer en 1975. Una fecha a la que anteceden sucesos que lograron levantar la voz a favor de la igualdad de oportunidades. Con el paso de los años, la reflexión en torno al desarrollo femenino deja atrás los discursos para impulsar acciones.

Porque para seguir avanzando es necesario “pensar en igualdad, construir con inteligencia e innovar”, como lo refiere el tema que la Organización de las Naciones Unidas ha elegido para conmemorar uno de los días más relevantes en el calendario.

Un mensaje que invita a dar pasos más precisos hacia el futuro, ya que a pesar de los avances, la representación de las mujeres aún es incipiente en diferentes ámbitos. La ONU cita campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el diseño, y destaca que la brecha digital también es amplia.

Conscientes de esta situación, las marcas de lujo han generado iniciativas que motivan el progreso de las mujeres; que las empodera. Estos son sus movimientos:

PUBLICIDAD

L’Oréal-UNESCO ‘Women in Science’

Es quizá una de las iniciativas más longevas en la industria de belleza. Comenzó hace 20 años con el cometido de apoyar y reconocer a las investigadoras, animar a las jóvenes a ingresar a la profesión y promoverlas una vez que hayan finalizado sus carreras. La estrategia incluye programas para acelerar el avance de las mujeres en la ciencia a escala mundial y becas doctorales a nivel regional. Todo con la intención de que las científicas asuman puestos de mayor responsabilidad. Y que a su vez, sean modelos a seguir para las generaciones futuras.

La doctora Ana Sofia Varela, investigadora de la UNAM, representará a la región de América Latina en la 21 edición de los L’Oréal-UNESCO Awards, que se celebrará en junio de 2019.

Cartier Women’s Initiative

Fundada en 2006 por la maison francesa de joyería y alta relojería en colaboración con McKinsey & Company e INSEAD Business School, es una competencia abierta a empresas de todo el mundo con fines de lucro dirigidas por mujeres. Tiene como misión alentar a las empresarias a crear soluciones con beneficios transformadores para la sociedad y el planeta, mediante la asesoría de expertos, recursos financieros y la promoción de sus proyectos.

Lee más en: Cartier invita a soñar – e innovar- a las emprendedoras mexicanas

‘Write her future’ Lancôme

El año pasado la firma de belleza se comprometió a donar al menos dos millones de euros a programas de alfabetización durante los próximos cinco años. También a “desarrollar comunidades locales de apoyo para esta causa”. Pues estima que millones de jóvenes madres no saben leer ni escribir, lo cual afecta su calidad de vida y la de sus hijos. Para lograr su meta, Lancôme trabaja de la mano de Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), una organización humanitaria no gubernamental que actualmente opera en 94 países.

LVMH ‘Une Journée Pour Soi’

En 2019, el mayor conglomerado de lujo en el mundo se asoció con ‘Secours populaire’ para lanzar la iniciativa “Un día para todas”, que busca fomentar el autoestima de las mujeres francesas. En particular de aquellas que han visto mermada su integridad física y emocional por abusos de diversa índole. Como parte de las actividades que tendrán lugar el 8 de marzo se realizarán sesiones fotográficas para un libro conmemorativo que generará recursos para apoyar las labores de la organización civil.

Te puede interesar: Billionaires 2019 | Las mujeres más ricas del mundo

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí