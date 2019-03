Mariana Zaragoza será la imagen del Mercedes Benz Fashion Week

Tiene 18 años y ha conquistado las pasarelas más importantes del planeta. Es Mariana Zaragoza, jalisciense y ciudadana del mundo. La misma que sonríe al preguntarle cuál es su lugar actual de residencia: “Creo que es una sala de aeropuerto”, afirma sonriendo. Todo ocurre en el hotel Four Seasons Mexico City minutos antes de iniciar una conferencia de prensa que habrá de presentarla como la imagen oficial del Mercedes Benz Fashion Week Mexico City.

“Hay muchísima gente que empieza en el Fashion Week y que llega lejísimos a nivel internacional. Este evento te ayuda a probar que puedes; te ayuda a atreverte”, afirma en entrevista exclusiva para Forbes Life la modelo que tuviera su primera gran oportunidad en un desfile de Carolina Herrera realizado en la capital del país. Desde entonces, Mariana Zaragoza ha dado la vuelta al mundo de la mano de marcas como Chanel, Prada, Yves Saint Laurent, Dior, Rodarte y Valentino.

No obstante los logros alcanzados los deseos no escapan de su cabeza: “Sueño con participar en alguna campaña internacional. He trabajado con gente muy creativa y estoy muy contenta. Me da mucho gusto saber que he podido innovar y cambiar en el mundo de la moda”.

Impulso al talento

Mariana Zaragoza considera que desde que empezó el Mercedes Benz Fashion Week Mexico City no han faltado sorpresas. Y va más allá: es contundente al afirmar que esta plataforma impulsa el talento mexicano en múltiples aspectos. “A muchos nos ha favorecido en nuestras carreras. No nada más a los diseñadores, sino a los maquillistas, a los diseñadores, a los modelos”.

Y agrega: “Lo que siempre digo es que los diseñadores mexicanos y la moda mexicana en general no tienen nada que envidiar a la moda internacional. Aquí hay gente muy talentosa y ojalá se les diera mucho más apoyo. La moda mexicana es una industria que hay que voltear a ver”, finaliza.

