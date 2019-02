Uno de los espectáculos más vistos alrededor del mundo es sin duda el del medio tiempo del famoso partido final del Super Bowl, del cual, millones de espectadores esperan que año con año sea mejor que en su anterior edición.

Y el próximo espectáculo del medio tiempo será amenizada por la banda Maroon 5, sumándose así a la lista de cantantes como Madonna, Lady Gaga, Beyoncé y U2, entre otros.

¿Qué te parece? Y mientras esperamos que llegue el momento del medio tiempo, traemos para ti 10 éxitos de la agrupación. Es posible que veamos a la par en el escenario a cantantes como Cardi B, Kendrick Lamar o SZA, quienes han hecho duetos en éxitos musicales de la agrupación.

Fue complicado elegir sólo diez de sus éxitos musicales, ya que desde que inició la agrupación han sido recurrentes las veces en las que han logrado posicionar temas dentro de las listas de popularidad más importantes alrededor del mundo.

1.- This Love

2.- Moves Like Jagger

3.- Girls Like You

6.- Sugar

7.- Don’t Wanna Know

8.- Makes Me Wonder

9.- Sunday Morning

8.- Animals

9.- She Will Be Loved

10.- This Summer’s Gonna Hurt Like a Motherf***

