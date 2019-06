México estará presente en Tomorrowland 2019

Una vez más, México tendrá una presencia relevante en Tomorrowland, el festival más importante de música electrónica. Ello de acuerdo con Rokkatto Agency, empresa que dio a conocer quiénes serán los DJ’s mexicanos que forman parte del cartel oficial del evento.

Gran parte de los dj´s mexicanos que tocarán este año en Tomorrowland están apoyados por el duo belga Dimitri Vegas & Like Mike. Sin más preámbulo, esta será la alineación mexicana en Tomorrowland 2019.

Le Twins

Las gemelas regiomontanas Karla y Karen de la Garza están en el ranking de las mejores DJ’s y productoras latinas. Su show incluye variantes en cada presentación. Ya sea que canten sus propias producciones o agreguen actos en vivo con batería y piano.

Este 28 de Julio se presentarán por primera vez en el escenario Smash the House de Tomorrowland. Cabe resaltar que compartirán escenario con J Balvin.

Tom & Collins

Por segundo año consecutivo el duo mexicano integrado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero se presentará en Tomorrowland. El domingo 21 de Julio en Smash the House.

Su talento los ha llevado a tocar en festivales internacionales como EDC México y Beyond Wonderland, en San Francisco. También en Day After, en Panamá, y en Wish Outodoor, en Monterrey.

Mr. Pig

Por segundo año consecutivo Daniel Bautista, mejor conocido como Mr.Pig, tocará en el segundo escenario más importante de Tomorrowland, Smash The House.

Daniel ha tenido grandes logros en su carrera. Entre ellos, compartir escenario con David Guetta y firmar tracks con sellos de la talla de WorldWide y Más Label. Daniel se presentará el 30 de Julio en Ushuaia, Ibiza.

Mariana Bo

La mexicana se coloco el año pasado en el lugar 68 de Dj Mag. Mariana tiene un show único con violin al ritmo de música electrónica. Por primera vez tocará en Tomorrowland el 26 de Julio.

