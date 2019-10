México se impone en los Latin America’s 50 Best Restaurants

México tiene los once mejores restaurantes de Latinoamérica. Según la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, revelada desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, la gastronomía de nuestro país nuevamente se impone logrando obtener la misma cantidad de restaurantes que Perú en la prestigiada lista.

La gastronomía de nuestro país se ha consolidado mostrando su fuerte presencia en estos reconocimientos que destacan a los protagonistas de la nueva era culinaria de México a nivel internacional. En esta edición, las posiciones variaron en comparación con los resultados del año pasado para los restaurantes mexicanos.

El restaurante ‘Pujol’ obtuvo el tercer lugar dentro de los Latin America’s 50 Best, lo que refrenda su título como el mejor restaurante de México. Por su parte, el restaurante ‘Quintoni’, de la Ciudad de México le siguió en la lista bajando posiciones para quedar en el puesto número once; mientras que el restaurante ‘Alcalde’ de la ciudad de Guadalajara, mostró un sorpresivo avance en la lista, pasando del puesto 31 al 14.

Congratulations to Pujol in #MexicoCity on being named The Best Restaurant in Mexico for Latin America’s 50 Best Restaurants 2019. #Mexico #LatAm50Best pic.twitter.com/TxFHAYoSkk

— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) October 11, 2019