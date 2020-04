Gwyneth Paltrow dona el vestido Calvin Klein que usó en los Oscar

La industria de la moda y las celebridades de Hollywood siempre han estado unidas. Señal de ello es el anuncio hecho por la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, quien a través de sus redes sociales comentó que se desprendería del vestido Calvin Klein que usó en la entrega de los Oscar del año 2000. Esto en apoyo las organizaciones, las cuales ofrecen asistencia alimentaria durante esta contingencia por el Coronavirus Covid-19.

Es de todos sabido que las grandes marcas de diseñador y casas de joyería, se disputan el vestir a las grandes celebridades de la meca del cine en eventos de gran trascendencia, quienes en algunos casos incluso van resguardadas por escoltas para vigilar que la joyas y el vestuario que les prestaron estén a salvo.

En otros casos, como el de Gwyneth Paltrow, los vestidos que usaron en esos eventos les son de alta estima. Así lo deja ver en su declaración hecha a través de sus redes sociales “estoy donando un vestido que usé en los Oscar (tiene un gran valor sentimental para mí), y te lo entregaré tomándonos una taza de té o una copa de vino”, agregó la actriz

El vestido en cuestión es una creación de Calvin Klein, de siluetas simples en color plateado con destellos de brillo: “muy al estilo de los años noventa, que ahora vuelve a estar de moda”, según sus propias palabras.

Con esto, Gwyneth Paltrow busca unirse a la iniciativa All In Challenge que está recaudando dinero para diversas organizaciones asistenciales como Meals on Wheels, no Kid Hungry, the World Central Kitchen y American’s Food Fund. También retó a Drew Barrymore y Cameron Diaz a hacer lo mismo.

Este es un ejemplo más de cómo la industria de la moda y marcas de diseñador como Calvin Klein han estado involucradas desde distintos frentes para apoyar la lucha en contra de la emergencia sanitaria del coronavirus, como lo es esta iniciativa impulsada por actores de Hollywood.

