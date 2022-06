Cortes de cabello para mujer en tendencia para el verano

El calor se aproxima cada vez más y con ello se buscan looks frescos que no solo modifiquen la imagen, sino que también ofrezcan comodidad. Conoce cuáles son las tendencias en cortes de cabello para mujer, para este verano 2022.

Los cortes de cabello para mujer en esta temporada recaen sobre los Wash & Wear, es decir; sobre aquellos que resultan fáciles de peinar y secar, ya que actualmente se buscan opciones que se puedan peinar fácilmente, que hagan la vida más cómoda y que mantengan el glamour al mismo tiempo. Conoce las tendencias que te enamorarán este verano.

7 cortes de cabello en tendencia que debes probar en verano

El nuevo Shag

El corte Shag encabezó la década de los 70’s y ahora se reinventa para colocarse entre las tendencias del verano 2022, ya que ofrece una melena fluida y sutil, gracias a que se compone de diversas capas de diferentes longitudes, brinda textura y un secado al natural que permite acomodar el cabello de manera sencilla. Además es ideal para lisos y rizados. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Bixie

El estilo Bixie es una mezcla del corte Pixie y Bob, que incluye mechones despuntados que brindan volumen y ofrecen un aspecto street style, por ello se está convirtiendo en uno de los favoritos para esta temporada. Dicho corte va muy bien con cabellos finos y melenas de gran volumen, además el flequillo es un elemento esencial. View this post on Instagram A post shared by Florence Pugh (@florencepugh)

Midi con textura

El corte Midi se adapta a diferentes tipos de peinados, se caracteriza por hacer la parte trasera de la melena más corta que la delantera, genera una percepción de volumen asombrosa y gracias al degrafilado, añade dinamismo al cabello, lo que contribuye a que este mismo se acomode de manera adecuada, sin la necesidad de usar la secadora. View this post on Instagram A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne)

Clavicut

El Clavicut se puede describir como un long-bob, debido a que el largo del cabello debe llegar hasta la clavícula, de ahí su nombre. Es un estilo que se destaca por crear mechones delanteros que marcan el rostro, es por ello que resulta ideal para cabellos lisos y para los rostros redondos, aunque también se puede adaptar a facciones alargadas, con tan solo añadir un flequillo, por eso se coloca como una de las tendencias de cortes de cabello para el verano 2022

Lisos texturizados

Las melenas lisas con texturas también se posicionan entre las tendencias para el verano 2022, ya que las capas largas con estilo messy ofrecen un look relajado pero con mucho movimiento. Cuando se trata de un cabello fino lo mejor es optar por capas invisibles, en cambio para una melena abundante las capas marcadas son la mejor alternativa. View this post on Instagram A post shared by Sara Sampaio (@sarasampaio)

Corte Wolf

El corte Wolf tiene como principal bondad el volumen, debido a que las capas son las protagonistas de este estilo, mismas que pueden llevarse tan largas como se desee, ya que lo importante es mantener mechones cortos en la parte de arriba. El Wolf Cut es ideal para cabellos gruesos, abundantes y ondulados, ya que no requiere de un peinado elaborado.

Largos XL

Las melenas largas también llegan como tendencia para el verano 2022, pero sin traer consigo complicaciones, gracias a los cortes en acabado U o V, los cuales dotan de frescura y reinvención a las melenas largas, porque cambian la apariencia de la melena, sobre todo al nivel de la espalda.

¿Cuál de estas tendencias en cortes de cabello probarás para el verano? View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

