Día de la Tierra: Firmas de lujo hacen un pacto por el planeta

La conmemoración del Día de la Tierra este 22 de abril sirve para hacer conciencia sobre el cuidado del medioambiente, el cambio climático y la sostenibilidad. Todo ello con el objetivo de cuidar el planeta.

El enorme problema que enfrentan los océanos con los plásticos, así como la mayor frecuencia de incendios forestales e inundaciones, son consecuencias de los daños que le está provocando la humanidad al habitad.

Es por esta razón que distintas firmas de moda han desarrollado programas de sostenibilidad que siguen durante todo el año, no únicamente el Día de la Tierra. Pero bien vale rescatarlos en esta fecha, pues a través de estos programas han buscado destacar como los sellos más sostenibles.

Foto: Alyssa Strohmann/Unplsash

Bvlgari

LVMH Iniciatives For the Enviroment (LIFE) es el proyecto que desde 2012 presentó el grupo al cual pertenece Blvgari, para desarrollar programas concretos enfocados en proteger al medioambiente y conservar los recursos naturales. Este fue cambiado recientemente a LIFE 360 para establecer objetivos hacia 2023, 2026 y 2030. Con ello buscan centrarse en la economía circular, a través de iniciativas como el reciclaje de productos no vendidos, el upclycling, confeccionando ropa a partir de stocks existentes, o identificado materiales alternativos.

Cartier

La casa francesa firmó una iniciativa junto con Kering para lanzar de forma conjunta la iniciativa Watch and Jewellery Iniciative 2030, en donde se comprometen a minimizar sus emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero para 2030. Esto tiene la finalidad de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius en la próxima década, uno de los principales objetivos del Acuerdo de París.

Foto: Johnny Brown/Unsplash

Giorgio Armani

Este Día de la Tierra es de resaltar que uno de los recursos de la Maison considera como esenciales es el agua. Por ello, cuenta con el programa Acqua for Life, a través este busca financiar la creación de sistemas de suministro del líquido para proporcionar acceso al agua potable a personas que viven en 15 país en donde esto representa un problema como: China, Madagascar, Nicaragua, Zimbabue o Nepal.

Gucci

En 2015, la firma presentó una iniciativa conocida como A Culture of Purpose con la intención de reducir su impacto ambiental en un 40% dentro de las operaciones directas y en toda su cadena de suministro; así como las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50%. Aunque tenía previsto alcanzar dichos objetivos para 2025, en 2020 a la casa de modas anunció que ya había logrado reducir su impacto ambiental en un 21%.

Foto: Margot RICHARD/Unsplash

Estas son algunas de las iniciativas sostenibles en las cuales se han involucrado distintas firmas de lujo, en pro del planeta, este Día de la Tierra.

