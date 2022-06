Dua Lipa: 5 de los mejores outfits de la gira Future Nostalgia

Tras el inicio de su gira ‘Future Nostalgia’, Dua Lipa no ha dejado de sorprender a sus fans, quienes no solo han quedado atónitos ante el show que la cantante británica ofrece, sino también por los outfits que esta misma porta en cada uno de ellos. Descubre cuáles han sido los mejores looks.

Bodysuit amarillo fosforesente

¿Cómo olvidar uno de los outfits más icónicos de Dua Lipa? Nos referimos al bodysuit amarillo fosforescente que forma parte de la colección Verano 2022, de la casa de diseño Balenciaga, el cual se caracteriza por poseer un bordado de flores. Para este look, la cantante complementó el bodysuit con unas botas del mismo tono y unos guantes largos neón.

Catsuit rosa

Durante la gira ‘Future Nostalgia’, la diva del pop ha lucido su figura con un impresionante catsuit rosa neón, de la firma Versace, que combina con unos guantes largos del mismo color, unas botas de plataforma y unos pendientes de diamante. Este atuendo también se ha convertido en uno de los favoritos del público. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Bodysuite negro con aplicaciones de cristal

El bodysuite negro es de la marca Mugler, tiene aplicaciones de cristal y deja al descubierto un parte del torso y de las piernas de la cantante. En este caso, Dua Lipa complementa su atuendo con unos guantes largos y unas botas con los mismos tonos. Dos elementos que se han mantenido presentes durante su gira ‘Future Nostalgia’

Body blanco

Si algo nos ha quedado claro es que el icono del pop y de la moda ama los bodys, por eso también vale la pena mencionar el body blanco de una manga que ha utilizado en sus conciertos, el cual está adornado con cristales Swarovsky y con detalles cut out en la cintura y el escote, muy característicos de Versace. Mismos que resalta con unas medias en tono nude y unas botas plateadas. View this post on Instagram A post shared by Versace (@versace)

Conjunto plateado

El conjunto plateado que utilizó en uno de sus últimos conciertos por Europa también causó furor entre sus fans, quienes no solo hablaron del outfit en cuestión, sino que además hicieron viral un video en donde se ve a Dua Lipa cantando y bailando. Este look se compone de un top con cintas cruzadas por el cuello y una falda plateada de la colección Primavera-Verano 2022 de Courrèges, que resaltó con unas medias tipo red y unos tenis blancos, muy al estilo Y2K.

Bono: look vaquero

Este outfit no brilló en los escenarios de la gira ‘Future Nostalgia’ pero sí se hizo tendencia en redes sociales, porque través de Twitter e Instagram Dua Lipa compartió fotos y un breve video con sus fans, en donde se le puede ver un conjunto de un minishort y una blusa tipo ombliguera en tonos café, de la marca Lacoste, que combinó con unas botas vaqueras mexicanas de la diseñadora Montserrat Messeguer. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

