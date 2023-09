Looks con los que Selena Gomez conquista la Semana de la Moda en París

Taylor Swift y otras celebridades que visten de rojo, el color de la temporada

Selena Gomez no sólo se ha convertido en una estrella de la industria del entretenimiento también se ha colocado como un icono de la moda gracias a los increíbles atuendos que porta. Incluso, durante el Semana de la Moda en París la intérprete de ‘Ice cream’ ha sorprendido con estos espectaculares atuendos.

Traje gris

A su llegada a París, Selena Gomez lució con total elengancia un traje sastre en color gris, un conjunto conformado por unos pantalones por debajo de la rodilla y un saco oversize, al que le sumó una blusa blanca tipo corsé y una blusa azul que llevó desabotonada.

Blanco y negro

La protagonista de Only Murders in the Building conquistó París con un vestido camisero blanco, que combinó con unas botas de charol en color negro que le llegaban por encima de la rodilla.

Total black

Para la inauguración de la Semana de la moda en París Selena impactó con un total look negro que consistió en un traje que estilizó con un cinturón de hebilla plateado y algunas piezas de joyería del mismo tono.

Denim

Uno de los últimos looks que ha lucido Selena Gomez en París es este outfit compuesto por una falda denim y un top blanco, que complementó con una camisa a juego y unas botas de caña alta con un print de serpiente.

Print de leopardo

Aunque eso no fue todo, Selena Gomez también se ha robado las miradas fuera de la Semana de la Moda en París, ya que asistió al campo de juego del clásico parisino entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsell, en donde lució un look minimalista compuesto por un vestido largo y ceñido con estampado de leopardo que complementó con una chaqueta de cuero negra tipo overesize.

