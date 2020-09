TommyXLewis otoño 2020: Colección que celebra la diversidad y sostenibilidad

Producto de la quinta colaboración entre Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula 1, y Tommy Hilfiger, surge la colección cápsula TOMMYXLEWIS de otoño 2020. Ésta no sólo celebra la diversidad, sino también se presenta como una propuesta de sostenibilidad, que ha sido una de las características principales de esta colaboración.

Para ello, el 80% de las prendas se confeccionaron con materiales reciclados post-consumo, algodón orgánico y mezclilla 100% reciclada. Desde hace unos años, la marca estadounidense ha venido trabajando en su propuesta de crear moda bajo el precepto de no desperdiciar nada y darle la bienvenida a todo “Waste Nothing and Welcome All”.

Foto: Cortesía Tommy Hilfiger México.

Por lo que esta colaboración TOMMYXLEWIS responde a esta misma línea de diseño. Además, el piloto de carreras es un ferviente promotor del cuidado al medio ambiente y llevar una vida más sostenible.

“Evolucionar como diseñador y colaborador a través de las colecciones de TOMMYXLEWIS ha sido un viaje increíble (…) Nuestra nueva colección otoño 2020 encarna todo lo que representamos, desde la autentica autoexpresión hasta la sostenibilidad”, comentó Hamilton, a través de un comunicado.

Para ello, esta nueva colección de moda presenta siluetas y piezas de estilo neutro, en donde los géneros desaparecen y dan paso a la eliminación de la línea entre las prendas Street style contemporáneo para hombres y mujeres.

Foto: Cortesía Tommy Hilfiger México.

En la ropa exterior de TommyXLewis resaltan un estilo casual y deportivo, ahí sobresalen las chaquetas de mezclilla y aquellas en las cuales contrastan los materiales suaves y de felpa como la gamuza sintética y recicladas.

La paleta de colores con las que están elaboradas las distintas piezas es amplia, pues van desde los tonos grises, blancos y negros hasta otros mucho más llamativos en púrpura brillante y amarillo; que se adaptan a cada personalidad.

Foto: Cortesía Tommy Hilfiger México.

Todas las piezas que componen la colección de moda están inspiradas en la ropa de trabajo, como las botas de senderismo, así como sudaderas con capucha, pantalones de chándal y conjuntos deportivos.

