Miradas contrapuestas dan cuenta de una sola colección: ‘Prada Multiple Views Spring/Summer 2021’. Cinco artistas visuales y realizadores fueron reunidos por la firma italiana, con la intención de darle un giro inesperado a este nuevo lanzamiento y presentar un sinfín de interpretaciones para esta propuesta de moda.

La nueva colección, compuesta por prendas tanto para mujer como para hombre, se somete así al escrutinio crítico de cinco grandes personalidades del mundo de la moda y las artes, quienes desde una perspectiva personal ofrecen su propio punto de vista acerca de este lanzamiento de Prada. Todo esto, a través de diversos cortometrajes de 1 a 2 minutos de duración.

Artistas visuales como Willy Vanderperre (Bélgica), Juergen Teller (Alemania), Joanna Piotrowska (Polonia), Martine Syms (Estados Unidos) y Terence Nance (Estados Unidos); todos ellos relacionados con el mundo del cine, la fotografía y la moda ofrecen una mirada, por momentos inquietante y desolada, a través de esta colaboración llamada “The Show That Never Happened”

El primer capítulo, producido por Willy Vanderperre (reconocido fotógrafo de la industria de la moda), está filmado por completo en blanco y negro. Así, brinda una mirada introspectiva y por momentos esquizofrénica de un mundo desolado, el cual resulta más perturbador aún por la ausencia del color.

Martine Syms en el capítulo cuatro se arriesga a experimentar con distintos colores al presentar movimientos reiterativos y repetitivos, entremezclados con personas que se miran a sí mismas a través de imágenes proyectadas en distintos monitores.

Detalles de la colección de Prada

Cada uno de los cortometrajes busca dar cuenta de la nueva colección, en donde las siluetas para hombre son elegantes y delgadas. En su confección se utilizó nylon y materiales yuxtapuestos con cortes tradicionales.

Para la línea destinada a las mujeres se emplearon los mismos materiales, pero agregándoles volumen y tratamientos de alta costura. Los mismos se caracterizan por tejidos de punto liso, colores suaves y materiales livianos.

‘Prada Multiple Views SS21’ también se compone de prendas más informales; outfits industriales confeccionados con algodón, tafetán y piezas deportivas reales, diseñadas a partir de Linea Rossa: con ello, se busca que primordialmente sean funcionales para el uso en el día a día.

“A la par que el tiempo se torna más complejo, las prendas se vuelven más francas, simples: máquinas para vivir y herramientas para la acción y la actividad”, señaló la marca lombarda a través del comunicado de lanzamiento de esta colección.

Con esta nueva idea visual, Prada se arriesga a ponerse bajo el escrutinio crítico de los profesionales de la moda y el arte y el resultado son tan sorprendentes como inquietantes.

