La Met Gala 2022: Dónde verla y quienes asistirán, además de Eiza González

La Met Gala 2022 regresa a su tradicional conmemoración el primer lunes de mayo. Luego que el año pasado se pospusiera al mes de septiembre, la cita más importante volverá a contar con muchas celebridades del mundo de la moda y el entretenimiento, quienes deslumbrarán con sus atrevidos atuendos en la alfombra roja.

El tema del año pasado fue ‘In America of Fashion’. Para darle continuidad, la edición –que ocurrirá este 2 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York– tendrá como tema: ‘An Anthology of Fashion’.

De esta forma se buscará reflejar la evolución de las nociones de identidad en Estados Unidos, al indagar en gran sastres, modistas y diseñadores de este país que ya no son tan recordados.

Millie Bobby Brown: las firmas de lujo a las que ha conquistado View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2022 (@metgalaofficial)

Por esta razón, para esta edición, los invitados deben seguir el código de vestimenta ‘gilded glamour and White-tie’. Es decir, la Edad Dorada de ese país, misma que contempla el periodo entre 1870 y 1890.

Aunque, claro, las celebridades que asistan harán su propia interpretación de lo que eso significa.

¿Dónde verla?

El evento comenzará este 2 de mayo a las 4:30 pm (hora del centro de México) y se podrá seguir a través de la transmisión del canal E!, disponible en distintos servicios de televisión por cable. O a través del sitio de Vogue, medio que tiene la exclusividad del evento. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2022 (@metgalaofficial)

¿Qué celebridades estarán en la Met Gala 2022?

Esta información siempre se mantiene en secreto para que los televidentes, la prensa y los fans. De esta forma, todos se sorprenden al verlos bajar de sus automóviles vestidos con llamativos diseños que suelen caracterizar a este evento de moda. Sin embargo, es un hecho que una de las grandes ausentes será Zendaya, quien siempre sorprenden con sus vestidos. Pero este año la misma actriz confirmó que no estará presente, pues se encuentra filmando una nueva película.

Los que no pueden faltar será la pareja de actores Blake Lively y Ryan Reynolds. Ellos serán los coanfitriones la Met Gala 2022, junto con Anna Wintour, Regina King y Lin-Manuel Miranda.

Otras de las celebridades que, se dice, asistirán a la también conocida como Costume Institute Gala son: Katy Perry, varias integrantes de la familia Kardashian-Jenner, así como Billie Eilish, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Harry Styles, Taylor Swift .

View this post on Instagram A post shared by @eizagonzalez

De México, veremos aparecer en la alfombra roja a Eiza González, quien ya confirmó su asistencia a través de sus redes sociales.

