Tendencia Old Money: qué es y cómo adoptarla

La tendencia Old Money ha ganado protagonismo durante los últimos meses y ya se perfila como la próxima ganadora de la moda. Te contamos en qué consiste esta estética y cómo puedes adoptarla.

¿Qué es la tendencia Old Money?

Esta tendencia de moda se caracteriza por el lujo, los colores neutros, la elegancia clásica, la sofisticación atemporal y los detalles refinados. Su inspiración parte de la obra de Fitzgerald, El Gran Gatsby, de la estética del tenis y de las familias pudientes de los años 80s y 90 que hacian de las camisas, los polos y las rayas marineras un básico en su guardarropa.

Sofia Richie es vista el 23 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California. Foto: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images.

Algunas de las figuras y celebridades que representan la tendencia Old Money son Jackie Onassis, Lady Di, Jackie Kennedy, Sofia Richie, Charlotte York de la serie Sex and the City y Blair Waldorf de Gossip Girl.

Consejos para adoptar esta estética

Tal como ya se mencionaba, la tendencia Old Money se caracteriza por hacer referencia a los looks clásicos que destacan por su toque de sofisticación y estos son algunos tips para recrear los mejores outfits.

Armario cápsula

Para adoptar la tendencia Old Money es importante que agregues a tu armario: polos Lacoste o Ralph Lauren, chalecos de punto, faldas de tablas, estampados de rayas marineras, pantalones con pinzas, blazers y cárdigan. En cuanto a los accesorios, no pueden faltar los pendientes y collares de perlas, mocasines, pañuelos para el cabello, gafas de sol retro, sombreros, y bolsos de grandes firmas sin logos.

Carmen Montero Mundt camina por el Paddock antes de las prácticas del Gran Premio de España de la F1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya el 21 de mayo de 2022 en Barcelona, ​​España. Foto: Lars Baron/Getty Images.

Colores indispensables

Esta estética se caracteriza por el uso de colores neutros, así que es indispensable que tus prendas sean de tonos: beige, gris, café, azul, blanco y negro. Los atuendos Old Money también incluyen dinamismo y este puede conseguirse a través de la combinación de colores o con el uso de capas de ropa.

Phoebe Dynevor, vestida con Ralph Lauren, asiste al evento Polo Ralph Lauren & British Vogue durante el campeonato de Wimbledon en el All England Lawn Tennis and Croquet Club el 9 de julio de 2023 en Wimbledon, Inglaterra. Foto: Darren Gerrish/WireImage.

Feminidad

Otra característica de la tendencia Old Money es su inclinación hacia la feminidad, es por eso el uso de faldas con pliegues, las siluetas, los detalles y los estampados elegantes serán tus mejores aliados. Sin embargo, vale la pena destacar que los escotes pronunciados deben quedar fuera de tus atuendos.

Victoria Beckham llegando a la estación de tren Gare du nord el 15 de noviembre de 2019 en París, Francia. Foto: Pierre Suu/GC Images.

Materiales de calidad

No todo se trata de siluetas y colores, la calidad de los materiales con los que están confeccionadas las prendas también importa, así que deberás dejar de lado el poliéster para apostar por ropa de lino, algodón, lana y satén.

Catalina, Princesa de Gales, visita el Museo Foundling el 25 de mayo de 2023 en Londres, Inglaterra. Foto: Karwai Tang/WireImage.

Orden

Otro aspecto importante es el cabello, para la tendencia Old Money también es relevante que tu cabello luzca ordenado, para conseguirlo puedes optar por coletas altas, moños ajustados e incluso, por el uso de gorras.

Jasmine Tookes fuera del desfile de Givenchy durante la Semana de la Moda de París S/S 2023 el 2 de octubre de 2022 en París, Francia. Foto: Daniel Zuchnik/Getty Images.

