5 canciones que forjaron la carrera de Tina Turner

Este miércoles se anunció el deceso de la cantante estadounidense Tina Turner, una gran artista que dejó durante su paso en la industria musical grandes éxitos que dieron vida a su carrera y marcaron toda una época.

Te presentamos una lista con canciones de Tina Turner para conocer más sobre su trayectoria y redescubrir sus más grandes temas.

What’s Love Got to Do with It

Aunque puede sonar como una canción de desamor, en realidad habla sobre que el amor no siempre es algo fácil de entender, que no lo es todo o el temor que se puede tener a enamorarse, buscando siempre ser más lógico.

River Deep-Mountain High

Contrario a What’s Love Got to Do with It, en River Deep-Mountain High Tina Turner habla sobre esa etapa de enamoramiento donde nuestra pareja se convierte en nuestro todo y anhelamos que sea así por siempre.

Goldeneye

Esta canción fue escrita por Bono y The Edge, pero encarnada en la magistral voz de Tina Turner. Es parte del soundtrack de la película homónima de la saga de James Bond.

Esto te interesa: 4 películas imperdibles de Margot Robbie

We Don’t Need Another Hero

Esta canción, escrita por Britten y Lyle es parte de la cinta Mad Max: Beyond Thunderdome, donde la misma Tina Turner actúa al lado de Mel Gibson y trata de un mundo posapocalíptico, en referencia a la cinta.

Proud Mary

Aunque se trata de un tema creado por Creedence Clearwater Revival en 1969, Tina Turner le puso un toque especial y la transformó en una oda funk de la libertad. Su éxito fue tal que la misma Beyoncé eligió interpretar esta canción cuando se rindió homenaje a Tina en los Kennedy Center Honors de 2005 y luego la cantaron juntas en los Premios Grammy.

Estos son algunos de los éxitos que forjaron parte de la carrera de Tina Turner, que se entremezcló con covers y participaciones en películas.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter