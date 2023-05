Tina Turner muere a los 83 años: Así fue su trayectoria

La cantante estadounidense Tina Turner murió este miércoles a la edad de 83 años después de una larga enfermedad que la aquejó por años. De acuerdo con su representante, Turner murió en su casa en Küsnacht, Suiza.

Tina Turner se convirtió en una de las mejores artistas discográficas de todos los tiempos, comenzando su carrera en la década de 1950, pero consagrándose entre las décadas de 1960 a 1980, lo que le valió el título de “reina del rock & roll” con álbumes como “What’s Love Got to Do with It”, “River Deep, Mountain High”, “Acid Queen” y “Rough”.

Fue en 2009 que Tina Turner se retiró del mundo de la música, con 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes y ocho Grammys.

Foto: EFE

Asimismo, con una carrera fructífera como solista, sorprendió al mundo con duetos impensables con Eros Ramazzotti, Antonio Banderas o su dueto en 2008 con Beyoncé.

Tina Turner también se abrió paso por el mundo del cine; en 1985 actuó junto a Mel Gibson en la tercera entrega de la franquicia Mad Max en “Mad Max Beyond Thunderdome“, donde interpretó a una líder despiadada, o su cameo en “El último gran héroe” donde interpreta a la alcaldesa de Los Ángeles.

