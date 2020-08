Alondra de la Parra comparte las inspiraciones de ‘La Orquesta Imposible’

Alondra de la Parra, la emblemática directora de orquesta mexicana que ha dirigido armonías únicas alrededor del mundo, esta ocasión se encuentra sorprendiendo con “La Orquesta Imposible”, un proyecto disruptivo, que además de despertar sensaciones únicas en tiempos adversos a través de la magia de la música, también llenará de vida y esperanza a niños y mujeres mexicanos que se encuentran en situación vulnerable.

De la Parra logró materializar lo que sonaba imposible, reunir y dirigir a la distancia a 30 de los mejores músicos del mundo, pero también transmitir un mensaje de ayuda y generosidad a través de “La Orquesta Imposible”, quien interpreta el Danzón no. 2, composición que contempla armonías que permiten explicar el momento de vida que muchos tal vez experimentan a raíz de la actual pandemia.

El poder del Danzón no. 2 en “La Orquesta Imposible”

Alondra de la Parra cuenta para Forbes Life Latam las inspiraciones que movieron la elección de esta pieza, “Danzón no. 2 presenta un arco dramático, es una pieza que empieza de lo individual, de la añoranza, del color nostálgico de la soledad, para pasar a la armonía, a la alegría y la apertura”, cuenta Alondra sensible mientras conjuga finalmente la premisa de un desenlace in crescendo, esta representación “comienza de esta soledad que todos vivimos hoy encerrados, para llegar a lograr el querer abrazarnos”.

Danzón no. 2, la icónica obra del maestro Arturo Márquez destaca en este proyecto porque “es mexicana, nos representa… incluso Arturo escribió dos partes nuevas para una introducción y una danza imposible al final”, comparte De la Parra agregando que también “fue la obra más tocada en el mundo en el 2019”.

Dirigiendo a la distancia

Los momentos de pandemia invitaron a De la Parra a plantearse de qué manera podría lograr crear algo con sello de causa, pero al mismo tiempo que se distinguiera por ser un proyecto original y de calidad absoluta.

Alondra De la Parra cuenta cómo desde Berlín pudo físicamente dirigir a algunos músicos, y al resto que se encontraba en otros países, lo logró a la distancia mediante el uso de la tecnología, con instrucciones muy puntuales “lo que hicimos fueron una serie de planes musicales técnicos que hacían que pudiéramos pasarnos unos a otros la energía, la persona que grababa, escuchaba a la anterior, para que así todos lograran conectarse con las armonías de un piano, un contrabajo y las percusiones que sí fueron grabadas en un mismo momento”, destaca de la Parra.

“La Orquesta Imposible” tiene sello de causa

“La Orquesta Imposible” es una representación artística que se encuentra impulsada por el amor, por cómo mediante la música se puede lograr crear generosidad para poder ayudar a los niños y mujeres vulnerables en México.

Este proyecto apoyará a través de la recaudación de fondos para dos fundaciones mexicanas que trabajan por las mujeres y niños: Fondo Semillas y Save the Children México.

De la Parra precisa que mantendrá el ímpetu de “crecer la ayuda que se pueda dar, sacarle el mayor jugo a esta iniciativa de tanto talento y generosidad, donde la pandemia dio la oportunidad de poder hablar con los patrocinadores de manera muy rápida, su reacción fue muy generosa, celebro que apoyen ésto”, concluye De la Parra.

Es cierto, México y el mundo atraviesan momentos difíciles por la actual pandemia, pero “La Orquesta Imposible” de Alondra de la Parra representa esa conexión artística que invita a nutrirse y aprender a disfrutar de los momentos de la vida mediante la música, incluso en las circunstancias más difíciles.

¡Haz click en el video y disfruta “La Orquesta Imposible”!

