Arath Herce: un tributo musical a la vida que no le teme a las emociones

Arath Herce creció leyendo cada palabra que venía en la parte de atrás de los CDs. Esos libretos fueron tan solo el inicio de lo que se ha convertido en el prometedor arranque, de una carrera musical. Inundando sus canciones con significados, mensajes e historias el joven cantautor veracruzano prepara la llegada de su álbum debut con el sencillo ‘Quiero Sentirlo Todo’.

Inspirado en un momento de pérdida real, el sencillo demuestra el talento que lo puso en la mira del compositor mexicano Leonel García. Una intrincada letra acompaña la desgarradora melodía que no le teme a gritar las emociones. “La escribí en un momento oscuro, donde sentía que no estaba haciendo mucho con mi vida”, confesó Arath en entrevista para Forbes Life. “Toparme con la muerte de dos personas cercanas, de mi edad, me sacudió de la cama. Es una canción que yo necesitaba escuchar, la escribí para mi”.

Foto: Cortesía.

Sin embargo, la canción es una invitación a hacer precisamente lo que describe su título: ‘Quiero Sentirlo Todo’. Un viaje en carretera donde los sentidos se encuentran con la vida. Con el atrevimiento y la fuerza de un joven artista que está dispuesto a entregarse a su música, la voz de Arath Herce acompaña una melodía con raíces alternativas, integrando elementos del folk e indie rock que han estado en boga durante las últimas décadas con grupos como Mumford & Sons.

Para el cantautor, cuyo álbum debut “Balboa” tendrá su estreno a principios del próximo año, la música es un lienzo en blanco donde plasmar lo que él va sintiendo, siempre en una constante búsqueda de autoconocimiento. “Creo en los artistas honestos que me hacen sentir realmente, desde un lugar muy profundo,” expresó Arath. “Esto es un retrato de la persona que yo era en ese momento”.

Explorando un formato audiovisual para acompañar cada historia, ha escrito una serie de videos para conformar un álbum donde cada uno cuenta una parte. ‘Quiero Sentirlo Todo’ conforma la cuarta entrega de lo que se convertirá, si la pandemia lo permite, en una historia que muestra el otro lado de Arath Herce, junto con ‘Miedo’, ‘Lluvia’ y ‘Seguro Lo Sabremos al Final’.

Para su álbum debut —que se estrenará en el 2021— contará con el trabajo de Áureo Baqueiro y Jake Gosling, co-productores de los temas. Encontrando inspiración en las experiencias más profundas, Arath promete un futuro de canciones tan desgarradoras como este sencillo, que además muestra un lado fresco y poco explorado de las nuevas generaciones de artistas mexicanos.

