Daft Punk: La colaboración que despierta una posible presentación en México

La portada de ‘Fragments of Time’ en Spotify, una colaboración entre Daft Punk y Todd Edwards, reveló una sorprendente actualización que podría indicar una posible presentación del dúo francés en México.

Como parte del décimo aniversario del álbum Random Access Memories, el dúo originario de París compartió algunas coordenadas geográficas en la carátula de los temas que forman parte del mismo.

En “Fragments of Time” se puede ver “May 11th, 10 am. 19°25′57.5′’N, 99°07′59.3′’W“, estás coordenadas apuntan hacia el Zócalo de la Ciudad de México y fueron el motivo que levantó sospechas sobre una posible presentación en el país no obstante, no se han pronunciado más detalles al respecto.

La banda conformada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo anunció su separción en febrero de 2021, es por eso que las suposiciones también sugieren que las coordenadas no anuncian un concierto, sino una campaña para promocionar la nueva versión de Random Access Memories. Pero mientras todo esto se esclarece te decimos cuáles son los temás más sonados de Daft Punk.

Los temás más sonados de Daft Punk

‘Get Lucky’

‘Get Lucky‘ se desprende de Random Access Memories, fue lanzada en abril de 2013 como el primer sencillo de su cuarto álbum y cuenta con las voces de Pharrell Williams y Nile Rodgers. De acuerdo con Spotify, este tema cuenta con alrededor de 891 mil millones de reproducciones mensuales.

‘One More Time’

‘One More Time‘ es una de las canciones más emblemáticas de Daft Punk, por eso no resulta sorprendente que se perfile entre los temás más sonados. Actualmente cuenta con aproximadamente 496 mil millones de reproducciones mensuales. Fue lanzada en el año 2000 como parte del álbum Interstella 5555.

Instant Crush

La colaboración con Julian Casablancas se ha colocado como otra de las canciones más sonadas de la banda. ‘Instant Crush‘ fue lanzada en 2013 y también forma parte de Random Access Memories, por el momento cuenta con 482 mil millones de reproducciones mensuales.

