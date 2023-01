Si uno de tus propósitos para este año es divertirte aún más, aquí te compartimos una lista de los conciertos en 2023 que no te querrás perder.

Muse

Muse arrancará la lista de conciertos en 2023 con las cuatro fechas que tiene programadas para este mes: 18 de enero (Estadio Banorte, Monterrey), 20 de enero (Arena V.F.G, Jalisco), 22 y 23 de enero (Foro Sol, Ciudad de México). Estos conciertos forman parte de la gira promocional de su más reciente álbum Will of the Pepole.

Babasónicos

La banda de rock argentina visitará México durante el mes de febrero para presentar su nuevo álbum de estudio Trinchera Avanzada. Sin embargo, solo ofrecerá un concierto el 11 de febrero en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

EDC México

El Electric Daisy Carnival (EDC) regresará con una nueva edición para sumarse a la lista de conciertos en 2023. Del 24 al 26 de marzo el Autódromo Hermanos Rodríguez reunirá a DJ’s, productores y proyectos de música electrónica para celebrar la vida, el amor, el arte y la música.

Imperial GNP

Otro de los festivales que veremos en 2023 es el Imperial GNP. Un evento que pretende reunir a diversos artistas internacionales para ofrecer experiencias únicas. Aunque por el momento solo han confirmado la asistencia de Blink-182 se reveló que el encuentro tendrá lugar en el Parque Morelos, en Tijuana el 11 de marzo.

Vive Latino

El Vive Latino se podrá vivir el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este año tendrá como invitados a artistas y bandas como: León Larregui, Carla Morrison, Lila Downs, Babasónicos y Red Hot Chili Peppers.

Blink-182

Uno de los conciertos en 2023 más esperados es sin duda el de Blink-182. La banda estadounidense ya confirmó cuatro fechas en México: 28 y 29 de marzo en el Palacio de los Deportes y el 31 de marzo y 1 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey.

The 1975

The 1975 regresará a México con dos fechas que forman parte del At Their Very Best Tour. El 29 de marzo se presentarán en la Arena V.F.G en Guadalajara y el 30 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Cdmx.

The Killers

Si no tuviste la oportunidad de ver a The Killers en el 2022, este será tu año, pues la banda de rock regresará a nuestro país con dos fechas: 30 de marzo en la Arena V.F.G y el 1 de abril en el Palacio de los Deportes de la Cdmx.

Tecate Pa’l Norte

La próxima edición del Tecate Pa’l Norte ya está lista y entre el lineup del evento figuran artistas como Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975 y Steve Aoki. ¿Cuándo? el 31 de marzo y el 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora en Monterrey.

Imagine Dragons

La cita para ver a Imagine Dragons será el próximo 17 de mayo en el Foro Sol de la Cdmx, en donde promocionarán su Mercury World Tour. ¿Estás listo para verlos?

The Weeknd

La visita de The Weeknd está cada vez más cerca, gracias a que su gira promocional ‘After Hours Til Dawn Tour‘ pisará tierras mexicanas el 29 y 30 de septiembre en el Foro Sol.

Corona Capital

El Corona Capital cerrará la lista de conciertos en 2023 con su nueva edición que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque por el momento no han ofrecido detalles sobre el lineup, se espera que la próxima entrega supere el cartel que se tuvo en el 2022.

