Para algunos, Marc Rebillet es un músico electrónico con un gran background sonoro; para otros, es un YouTuber de Dallas que se hace el gracioso haciendo música con una loopera y además, le sale bien.

Y hay quienes ven a Marc Rebillet como un talentosísimo actor en formación que toca muy bien el piano, sin duda por su formación académica en la Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts, de su Dallas natal.

Si lo vemos de forma aún más extrospectiva, el que haya colaborado con Erykah Badu y con Reggie Watts en dos de sus ‘idealogos’ o Idealogues como él los define, le da más prestigio como músico.

¡MIRA!- Alondra de la Parra comparte las inspiraciones de ‘La Orquesta Imposible’

¿Pero quién es Marc Rebillet? Es un suceso viral de Facebook, Youtube, Twich o Instagram…

Foto: Cortesía Marc Rebillet.

Aunque el motto de Youtuber le queda mejor, porque desde que comenzó su carrera profesional como músico publicando videos de sus improvisaciones, no por casualidad superó el peldaño dorado del millón de seguidores en la red social.

¿Pero a qué se dedica Marc Rebillet? Es un joven de 32 años de padre francés y madre nacida en South Carolina, que se conocieron en París y fruto de ese amor nació el virtuoso y proporcionalmente divertido Marc.

Por eso, para saber más de este talentoso músico que deslumbra con melodías únicas como: “I need you“, “You and me” o “One more time“, y muchas otras, Forbes Life lo ubicó en exclusiva para un Zoom desde su departamento en New York, donde atraviesa el lockdown.

¡Aquí la entrevista!

Forbes Life: -¿Es cierto que tu primer aparición en televisión fue cuando vendiste el primer lugar de la fila para comprar el iPhone 3 en una tienda de AT&T en Dallas?

Marc Rebillet: -Sii, estuve 12 horas esperando, porque llegué primero a la tienda el día que el teléfono salía a la venta y una mujer me ofreció 800 dólares por mi lugar.

FL: -Ahora en serio… ¿cómo fue tu approach al piano y cómo nació el artista dentro de tí?

MR: -La música no fue un sueño para mí, lo que yo quiero realmente es actuar. Principalmente soy actor y tocar el piano es algo que mis padres inculcaron en mí desde pequeño.

-Fui a la escuela de actuación, me he preparado y paralelamente he forjado una carrera paralela con la música. La idea es juntar los dos caminos.

–De chiquito me sentaban en el piano a practicar, cantaba un poco y ahí fue surgiendo mi veta artística, pero lo de improvisar y hacer música fue de pura casualidad.

FL: -Es utilizar la música como medio para poder alcanzar tu faceta como actor…

MR: -Absolutamente, hay Marc Rebillet para rato. Estoy persiguiendo algunos proyectos, me estoy moviendo por el mundo del cine y la televisión, a medida que se van dando cosas con la música.

Lo que tengo claro es que no puedo estar en el escenario gritando en ropa interior por siempre. A medida que me voy mudando a mis 40s y 50s, la música es un medio más para que me lleve en mi camino artístico.

FL: -Pero las cosas están comenzando a pasar… No por nada el millón de seguidores y cómo te estás haciendo ver alrededor del mundo.

MR: -Es cierto, he estado tocando profesionalmente por los últimos tres años y casi todo ese tiempo he estado de gira. Por eso ahora me siento que estoy listo para subir un nivel: ya sea sacar un álbum o hacer algo en TV.

FL: -¿Cómo fuiste generando el formato de improvisar sobre la loopera y hacer tus canciones escuetamente en una sola toma?

MR: -Primero hacía música de forma convencional, haciendo un beat y luego agregando los demás elementos. Pero, viendo a Reggie Watts, supe que podría hacer eso en vivo.

FL: -¿Y cómo fue lo de la robe (bata) para tocar?

Foto: Jack Kirwin -JK Photography-.

MR: -No sé cómo salió lo de la robe, porque al principio están los videos y aparezco en camisa. Lo que sí se es que siempre tuve varias robes en casa, pero cuando comencé a girar iba a los hoteles y luego decidí quedarme con las que me gustaban de los lugares que iba y usarlas en el escenario.

FL: -Cuéntanos de tu encuentro con Erykah Badu…

Foto: Cortesía Marc Rebillet.

MR: -Fue algo muy especial e increíble, de pura casualidad también, porque es una gran influencia para mi. Crecimos en la misma ciudad: los dos somos de Dallas, Texas. Y fuimos a la misma escuela, solo que ella unas generaciones anterior.

-En junio del año pasado cuando estaba haciendo mis shows en autocines alrededor del país –The Drive in Live concert tour-, como una forma de poder trabajar debido a esto del Coronavirus, ella me contactó cuando estaba en Dallas. Me dijo que había estado mirando mis videos y que quería venir a ver mi show e incluso hacer de corista o lo que sea.

SHUTTERFINGER LLC

-Le dije que ella podía venir y que se subiera al escenario y que viéramos qué sale. Y está el video donde interactuamos por primera vez sin ni siquiera habernos visto antes. Fue muy intimidante para mi, uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional.

FL: -Hagamos foco nuevamente en la música. Cómo es la auténtica dinámica de tus composiciones: ¿tienes ideas previas? ¿Hay algún patrón que sigues?

MR: –No. Lo que hago es totalmente improvisado, todo el tiempo. Puedo tomar una frase, una idea del contexto, algo que pida una persona del público. Con eso desarrollo capas y la música va fluyendo. Me aproximo a las armonías de diferente manera.

Foto: Cortesía Marc Rebillet.

-En canciones como “I need you” trabajé una hora aproximadamente la idea previa, y luego lo filmé un par de veces como para sacarlo limpio. Sin errores. Pero en mis shows en vivo, son todas ideas nuevas siempre. Solo salgo y veo como me las arreglo. El plan es el “no plan”.

FL: -Entonces ¿el futuro de Marc Rebillet viene con un larga duración bajo el brazo?

MR: -Definitivamente, estoy preparando un disco completamente nuevo, con canciones que serán grabadas de la manera tradicional, con más arreglos e instrumentaciones.

-Todavía no se si será un álbum solo o si será un album en colaboración con alguien… Tal vez sea un EP y estoy trabajando algo con Reggie Watts. El viene a New York y vamos a juntarnos a ver que sale.

Sagitariano, hombre de fuego, que reconoce haber oido mucho soul de chico, y hip hop del más popular con artistas como Drake, o del más elaborado como J-Dilla o Flying Lotus, tendrá muchas más noticias para nosotros en los próximos meses.

Foto: Cortesía Marc Rebillet.

Así compartió Marc más que armonías. Mientras tanto, sus días de cuarentena pueden encontrarlo en su e-scooter por el downtown neoyorkino o Battery Park, ejercitándose periódicamente: “veo siempre al mismo grupo de amigos que nos juntamos en casa a beber champagne, escuchar música y fumar mota. Pero más allá de los momentos de esparcimiento, trato de estar saludable y sano mentalmente”.

A continuación Marc Rebillet nos compartió una lista de Spotify con sus influencias musicales y algunos de sus tracks más conocidos.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí