Huecco desarrolla el primer criptoclip de la historia

Cuando la pandemia de salud comenzó, Huecco supo de inmediato que eso no sería un problema que se resolvería en dos meses. Con una industria musical detenida, el cantante español buscó cómo invertir bien sus recursos monetarios y fue en la Bolsa de Valores y las criptomonedas en donde encontró las mejores oportunidades. De ahí surgió la idea de crear el primer criptoclip.

“Empecé como inversor de Coinmotion (firma finlandesa de criptomonedas). Y después les propuse que patrocinaran el primer videoclip del mundo financiado 100% con Bitcoins”, recuerda Huecco, en entrevista con Forbes Life.

Él comenta que la firma tardó únicamente dos días en darle respuesta, y aceptaron hacerles los pagos a todos los involucrados en el proyecto de esta forma.

La idea les encantó a todos. Se trataba de producir un video para la canción ‘Bajo tu piel’ que pareciera una película, con mar y playa incluidos. “Queríamos volver a las grandes producciones que se han perdido un poco”, agrega.

Todo parecía perfecto en el papel. Sin embargo, los mayores retos surgieron en el momento de empezar a convencer a quienes sumarían su talento a esta idea: maquillistas, peinadores, camarógrafos, los cuales deberían aceptar compensación con monedas virtuales y no en euros.

“El director del video en un principio me dijo que no —rememora— porque no todo el mundo está preparado para abrir un wallet en Bitcoin. A lo mejor esto en 2025 será un asunto común, pero en el momento que lo realizamos tuvimos problemas en España para convencer a la gente.”

Los que finalmente aceptaron abrieron un monedero en Coinmotion para que les pagaran con Bitcoins y tuvieron la oportunidad de mantenerlos de esta forma, como una inversión, o sacarlos para convertirlos a euros.

Ese fue solo el comienzo para conseguir crear el video de la canción –el cual ya rebasa más de un millón de reproducciones en YouTube– pues toda su producción llevó casi cinco meses. “Entendí por qué es tan difícil hacer un criptoclip: la idea era muy buena sobre el papel, pero pasarlo a la realidad fue difícil”, acepta Huecco, con una sonrisa en el rostro al saber que el resultado final es tal como lo había imaginado o mejor.

Durante este proceso su interés por las criptomonedas aumentó cada vez más, tanto que las entradas para los conciertos de su próxima gira también se pueden adquirir con Bitcoins.

“Creo que hemos abierto un camino en la música y demostrado que existen otras formas de pago además de los dólares, euros o pesos”, dice el cantante español. Lo cual podría servir para que otros artistas desarrollen proyectos similares.

Él por su parte ya piensa en realizar, quizá, su segundo criptoclip. Mientras eso sucede, es posible que a finales del 2022 se presente en México, después de hacer el lanzamiento oficial de su nueva producción discográfica llamada “XV Aniversario”.

