El amor de Nora González por el mariachi nació desde su infancia, en el corazón de una familia charra, y así con el paso de los años, la inspiración se adueñó de su voz y el sueño de convertirse algún día en mariachi.

Originaria de Parral, el pueblo chihuahuense donde fue asesinado Pancho Villa hace casi un siglo, y recordando caminos recorridos que iban de Torreón a Durango, escuchaba los ritmos que han marcado a nuestro país: mariachi, banda, norteño. Ahora, se ha convertido en una de las pocas exponentes mujeres jóvenes del género mariachi, y la primer cantante apoyada por el Instituto Mexicano del Mariachi (IMM).

Acompañada por la icónica Lupita Infante, Nora lanzó el primer sencillo de su álbum debut. ‘Cicatrices’, una canción romántica y melancólica escrita por el compositor Pepe Portilla, fue producida por las leyendas del género: Chucho y Fabián Rincón.

Este es el primer adelanto de lo que será el primer álbum de música original de Nora, donde la acompañarán también Flor de Toloache y Vicente Fernández Jr. en algunas colaboraciones y canciones inéditas.

“El disco se llama “#CharraMillennial”, por obvias razones”, ríe Nora en entrevista para Forbes Life. “Busca un poco tratar de revolucionar las temáticas del mariachi, siendo muy respetuosos dentro del género”.

Este material es una constante búsqueda para regresar el género mariachi a la vida diaria y sacarlo del cajón de la fiesta. Nora ha experimentado en su música incorporando sonidos del cajón peruano, chelo, cajas de ritmos, e incluso sintetizadores en algunas producciones, destacando un toque fresco a la par de las armonías tradicionales del mariachi.

Gracias a una audición de guapango ranchero en Berklee College of Music, una de las universidades de música más prestigiosas del mundo, pudo encontrar un espacio más de estudio que le aportó el conocimiento para reafirmar su talento musical, y así formar una nueva visión de su género.

Foto: Gabriela Mora.

“El mariachi no ha vivido la evolución que necesita para sobrevivir. Cualquier música, para permanecer, tiene que adaptarse,” explica Nora. “De hecho estaba completamente muerto, hace unos años el Grammy Latino iba a retirar la categoría de Mejor Álbum de Mariachi porque no había suficientes inscripciones”.

En la escena de un ritmo predominantemente masculino a lo largo de la historia, la trayectoria de Nora es un parteaguas en el mundo charro del país. En 2017 se convirtió en la primera mariachi avalada por el IMM. “En el género son los hombres los que casi siempre le cantan a las mujeres sobre el desamor, y no hay mujeres que canten para decir yo también sufro, pero en ranchero”.

Foto: Fernanda Rivera.

Por lo anterior, Nora considera una responsabilidad del mariachi, y de las generaciones más jóvenes, impulsar esta música que finalmente representa el ritmo nacional de México. Sobre todo, hace énfasis en la importancia de acercar más a las mujeres, sumado al llamado de “hacer mancuerna” dentro del campo.

Ahora, más que nunca, se ha hecho visible la precarización del género con la crisis de la pandemia, donde muchos artistas se han quedado sin su principal fuente de ingresos.

“Sería bueno que le enseñemos a los niños a escuchar esta música, ponerla en las fiestas pero no en la madrugada. A mi me ponían Javier Solís desde que tengo memoria,” apunta Nora, mientras puntualiza que “todo lo que aprendes de chiquito se te queda. Para mi, aunque el mundo no lo crea, el mariachi es cool”.

Este viernes 11 de septiembre llega su próximo sencillo: ‘Se Te Olvidó’, y a inicios del próximo año lanzará su álbum titulado “#CharraMillennial”.

Te puede interesar:

Leonel García presenta homenaje a los grandes compositores mexicanos en “Amor Pasado”

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí