Posible setlist de Taylor Swift en México

La espera terminó, este 24, 25, 26 y 27 de agosto la cantautora estadounidense Taylor Swift se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México con The Eras Tour, y este es el posible setlist.

Posible setlist

Los últimos shows de la multiganodara al Grammy han tenido una duración de tres horas, por lo tanto se espera que la presentación incluya alrededor de 30 canciones que harán un repaso por los diferentes álbumes de estudio de la cantante.

A lo largo de ‘The Eras Tour’ Taylor Swift ha alternado algunas de sus canciones, además ha incluído dos temas sopresas que se revelan hasta el día del concierto.

Lover (2019)

‘Miss Americana & the Heartbreak Prince’

‘Cruel Summer’

‘The Man’

‘You Need to Calm Down’

‘Lover’

‘The Archer’

Fearless (2008)

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Evermore (2020)

‘Tis the damn season’

‘No body, no crime’

‘Willow’

‘Marjorie’

‘Champagne problems’

‘Tolerate it’

Reputation (2017)

‘…Ready for It?’

‘Delicate’

‘Don’t Blame Me’

‘Look What You Made Me Do’

Speak Now (2010)

‘Enchanted’

‘Long Live’

‘Speak Now’

Red (2012)

‘Red’

’22’

‘We Are Never Ever Getting Back Together’

‘I Knew You Were Trouble’

‘All Too Well (10 Minute Version)’

Folklore (2020)

‘The 1’

‘Betty’

‘The Last Great American Dynasty’

‘August’

‘Illicit Affairs’

‘My Tears Ricochet’

‘Cardigan’

1989 (2014)

‘Style’

‘Blank Space’

‘Shake It Off’

‘Wildest Dreams’

‘Bad Blood’

Midnights (2022)

‘Lavender Haze’

‘Anti‐Hero’

‘Midnight Rain’

‘Vigilante Shit’

‘Bejeweled’

‘Mastermind’

‘Karma’

‘Look What You Made Me Do’ (Taylor’s Version)

Recientemente Taylor Swift reveló el primer fragmento de ‘Look What You Made Me Do’ (versión de Taylor) a través del teaser tráiler de Wilderness, la nueva serie de suspenso de Prime Video que se estrenará a nivel mundial el 15 de septiembre.

Aunque esta no es la primera serie que Taylor Swift utiliza para adelantar la regrabación de sus temas, pues en The Summer I Turned Pretty pudimos escuchar un fragmento de “Back to December (Taylor’s Version)”.

