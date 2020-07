Carla Morrison: Armonías renovadas que surgen desde un reencuentro profundo

Después de un hiatus musical, Carla Morrison está de regreso con un espectacular sencillo, a lado de Ricky Martin. Titulado ‘Recuerdo’, forma parte del EP que el puertorriqueño lanzó a mediados de este año para endulzar la cuarentena. Es tan solo una probada del nuevo sonido, que podremos escuchar en los nuevos materiales de la cantautora mexicana.

En entrevista exclusiva para Forbes Life Latam, nos cuenta sobre la experiencia de trabajar con Ricky Martin, su vida en la capital francesa, y cómo su propia voz ha sufrido una evolución durante su búsqueda por el amor propio.

“Yo estaba por subirme al escenario del Vive Latino para el tributo a José José, cuando me dicen: ‘Oye, alguien te quiere invitar a su nuevo disco’”, cuenta Carla sobre el inicio de la colaboración. “No lo podía creer. Tiempo después me marca con la propuesta de hacer una balada juntos.”

Todo el proceso fue enteramente a distancia, pues para ese entonces Carla ya residía en su actual hogar en París, y las cuarentenas comenzaban a establecerse. “Yo tenía un estudio cerca de mi apartamento, pero cuando cerraron todo me traje todo para la casa ¡por que yo no sabía si el mundo se iba a acabar! Ahora mi sala es comedor, oficina y estudio, comenta Morrison.

La canción está infundada con un sentimiento de mucha nostalgia, un proceso de introspección profunda que culmina en el recuerdo de una historia de amor. “Me puse a pensar en qué pasa cuando te enamoras de alguien, tanto que no lo superas, y sigues regresando a ese momento, donde todo tuvo sentido”.

Para ella, este nuevo sencillo marca un inicio de ciclo y una “nueva” Carla Morrison después de poner un alto para encontrarse a sí misma. “Me fui de México más que nada en busca de mí,” confiesa Carla con la misma alegría que, asegura, se encontrará en su próximo disco. “Las nuevas canciones hablan de ese proceso y búsqueda interna. El enfoque ahora habla de esta parte de mí donde me siento centrada, y he recordado quién soy”.

Además, su particular sonido acústico ha experimentado una evolución junto con su voz hacia uno más global, aventurándose hacia nuevos lugares previamente inexplorados por la cantante. “Lo nuevo me hace sentirme contenta y con ganas de bailar, reflejan ese otro lado que no he mostrado mucho”, puntualiza la cantante.

Hablando sobre su propia batalla con la ansiedad que le ha acompañado en la cuarentena, y que ha aprendido a canalizar a través de sus nuevos estudios de jazz, asegura que aunque todo parezca oscuro, “al final del día siempre regresa la luz”, y que es el momento perfecto para reinventarnos como seres humanos; en el caso de la música, como industria.

Te puede interesar: Monmarte presenta su nuevo álbum “La Película del Sol”

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí