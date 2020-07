Monmarte presenta su nuevo álbum “La Película del Sol”

“Nos conocimos por la música,” cuenta en entrevista Javier Orduña, vocalista y bajista del grupo Monmarte, “En toquines y bares”. Integrado por cuatro mexicanos, tres de ellos originarios de Torreón, su carrera musical se distingue en la escena independiente del país desde el 2013 por su estilo camaleónico. Ellos son: Javier Orduña (bajo y voz), Eduardo Maldonado (teclado y voz), Juan Pablo Alarcón (batería) y Ricardo Anaya (guitarra y producción).

En su tercer álbum, “La Película del Sol”, el sonido de Monmarte muestra la evolución del grupo hacia una madurez lírica y sonora en la que se consolidan como unidad. El resultado es una historia sensorial en 11 canciones que exploran la cotidianeidad de sus integrantes en un momento de encrucijada, que representa la prueba de fuego para la banda. Cada uno de los temas está representado por una ilustración de la diseñadora Mariela Mezquita en la portada del álbum.



“Lo que significa este disco para nosotros es que estamos casi todos en nuestros 30s, un poco más, o un poco menos. Es donde empiezas a toparte con una seriedad más complicada, porque el tiempo cambia,” explica Juan Pablo Alarcón, baterista. “Las circunstancias de la vida cambian. Este disco representó un montón de trabajo, y para nosotros es el parteaguas que nos dirá en qué dirección vamos a tomar en el futuro. Estamos poniendo todas nuestras cartas sobre la mesa”.

Con raíces echadas en el rock alternativo, agregan su propio sazón con un poco de funk, e influencias hacia la tendencia setentera y la Beatlemanía. “La Película del Sol” sigue a dos álbumes de estudio previos, “Navegante” (2013) y “Monmarte” (2016), marcando una pauta distinta pero familiar para el grupo hacia una nueva etapa. “Cada canción es totalmente diferente en este disco, con su propio estilo,” comparte Juan Pablo sobre la diversidad sonora del álbum. “Por ejemplo tenemos una que identificamos mucho con T. Rex, y otra con Lynyrd Skynyrd. Casi, casi tirándole al country”.

El sencillo ‘Sr. Policía’, que forma parte del álbum, fue lanzado prematuramente ante las denuncias de abuso policial en distintos países del mundo, incluido México, tras el homicidio de Giovanni López en junio de este año. Narra la vivencia de uno de los integrantes de Monmarte con las fuerzas mexicanas.

“De Minneapolis a Guadalajara, estamos cerca del punto de no retorno. George Floyd fue asesinado debido a su color de piel, Giovanni López con el pretexto de no traer cubrebocas, y muchos antes que ellos por protestar. Las vidas se pierden y no vuelven. La misma autoridad es capaz de encubrir sus errores para salvarse el cuello. Queremos respuestas, queremos mejoras, queremos justicia, #SeñorPolicia,” expresaron en el lanzamiento del video para dicha canción.

La innovadora forma en que decidieron lanzar su álbum a través de la plataforma Tik Tok, demuestra las posibilidades de la era del internet en momentos como el que actualmente se vive en la Ciudad de México, donde la industria del entretenimiento sigue paralizada por el coronavirus. Con un cortometraje en 10 partes, dirigido por Sebastián Castillo y Carlos Gallego, el grupo se embarca en la búsqueda de su propio álbum después de una noche de fiesta, donde éste es robado por unos villanos. La jornada se convierte en una aventura de misterios y sospechosos, inspirada en la caricatura de Scooby Doo.

