Sam Smith regresará a México este año, te contamos los detalles

El 2023 promete ser un año lleno de grandes conciertos, pues diferentes artistas y bandas internacionales han confirmado su visita al país. Sin embargo, la lista de shows todavía no termina, pues recientemente Sam Smith anunció que se presentará en México.

La última vez que el cantautor británico visitó nuestro país fue en 2018, cuando estaba promocionando su segundo álbum de estudio The Thrill of it All (2017), en esa ocasión, ofreció dos conciertos; uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey.

Después de casi cinco años de espera, Sam Smith regresará a tierras aztecas con una nueva gira para presentar su más renciente álbum GLORIA, el cual será lanzado de forma oficial el 27 de enero de este 2023.

Su nueva producción incluye 13 temas, entre ellos se encuentra ‘Unholy’, un sencillo en el que colabora Kim Petras, el cual ha sido nominado a los premios Grammy y se ha mantenido durante tres semanas en el top número 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

GLORIA: The Tour contempla un recorrido por 27 ciudad e iniciará el 25 de julio en Miami, Florida para concluir el 14 de septiembre en la Ciudad de México. Durante la gira, Sam Smith estará acompañado de Jessie Reyes, quien se encargará de abrir todos su conciertos, a excepción del 4 de agosto.

¿Cuándo y en dónde se presentará Sam Smith?

El intérprete de ‘I’m not the Onlye One’ confirmó que su próxima gira tendrá dos paradas en México, la primera será el 12 de septiembre en la Arena Monterrey, y la segunda; el 14 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Si te estás preguntando cuándo comenzará la venta de boletos para estos conciertos, debes saber que habrá una preventa exclusiva el 11 de enero, además, un día después, el 12 de enero se abrirá una preventa para los clientes Citibanamex y finalmente la venta general inciará el día viernes 13 de enero.

¿Estás listo para cantar al ritmo de ‘Love Me More‘ y ‘How Do You Sleep‘? Prepárate para vivir de un increíble show de la mano de Sam Smith.

