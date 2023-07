Taylor Swift: la primera mujer en colocar 4 álbumes a la vez en el Top 10

Estos son 3 de los más exitosos álbumes de Taylor Swift

El pasado 7 de julio Taylor Swift celebró el lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version), un álbum que logró colocarse en el top 10 de la lista Billboard 200, junto a Midnights (2022), Lover (2019) y Folklore (2020).

Con este hito, la cantante se ha convertido en la primera mujer en colocar cuatro álbumes a la vez en el Top 10 de los Billboard 200.

El gran éxito

Pero mantener cuatro álbumes en el Top 10 no ha sido la única proeza, ya que Speak Now (Taylor’s Version) también representa el mayor debut de las tres regrabaciones que la cantante hizo, gracias a que este álbum se ha convertido en el más vendido en Estados Unidos, durante su primera semana.

Y además de eso, le ha dado a Taylor Swift el título de la mujer con más discos en el puesto número 1, ya que la intérprete de ‘Shake it off’ ha conseguido colocar 12 álbumes en dicha posición, superando así a la cantante y productora estadounidense Barbra Streisand, quien era la poseedora de este récord con 11 álbumes.

Figuras en el Top 10

El útlimo artista en lograr la hazaña alcanzada por Taylor Swift fue el cantante y compositor Prince, quien después su muerte en el año 2016 mantuvo cinco álbumes en el top 10: The Very Best of Prince (2001) en el No. 2, Purple Rain (1984) No. 3, The Hits/The B-Sides (1993) No. 4, Ultimate (2006) en el No. 6 y 1999 (1982) en el séptimo puesto.

Antes de Prince, en 1996 el trompetista Herb Alpert consiguió que Going Places se colocara en el segundo puesto, Whipped Cream & Other Delights en el tercero, South of the Border en el noveno y The Lonely Bull en décimo lugar.

La lista Billboard 200 destaca los álbumes más populares de la semana, en Estados Unidos.

