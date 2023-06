Taylor Swift en ‘The Eras Tour’: Fechas y dónde comprar boletos

Con su próxima gira, The Eras Tour, la intérprete de éxitos como ‘Shake It Off’ y ‘I Knew You Were’ Trouble visitará Brasil, Argentina y México. En tierras aztecas ofrecerá tres presentaciones en el Foro Sol durante el 24, 25 y 26 de agosto. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si se abrirán más fechas ante un posible sold out.

A través de The Eras Tour Taylor Swift celebrará el lanzamiento de sus tres últimas producciones discográficas Lover (2019), Folklore (2020) y Evermore (2020), las cuales no contaron con una gira oficial debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

Los boletos para los shows saldrán a la venta el 13 de junio a las 2:00 pm a través de Ticketmaster y sólo estarán disponibles por medio de una venta general. Para acceder a ellos deberás registrarte en el Verified Fan y únicamente tendrás hasta el 7 de junio a las 11:59 PM para hacerlo.

