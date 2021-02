¿Por qué no se le pagó a The Weeknd por show en el Super Bowl?

Mientras iniciaba la década de 2020, The Weeknd no fue tan malo: su exitoso sencillo Blinding Lights, pasó cuatro semanas en la cima de las listas de Billboard; su álbum After Hours debutó en el número uno, ante esto, en noviembre, se anunció que encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, una de las pocas presentaciones en vivo que se han llevado a cabo desde que comenzó la pandemia.

¿Cuál fue el único inconveniente? No le pagarían por dicha actuación. El cantante recaudará al menos 1 millón de dólares (mdd) por un comercial de Pepsi que se transmitió antes del juego, sin embargo, The Weeknd, conocido como Abel Tesfaye fuera del escenario, declaró que gastó 7 mdd de su propio dinero para montar el espectáculo.

Si bien, su equipo no especificó si el gasto fue destinado a los fuegos artificiales, a un holograma o a el micrófono con incrustaciones de diamantes, se considera que la recompensa para el artista será enorme.

La gran oportunidad – Super Bowl

“El Super Bowl es la oportunidad para entrar en el nivel más masivo“, declaró Wassim ‘Sal’ Slaiby, gerente de The Weeknd.

Si bien, The Weeknd, por lo que sabemos, es el primer artista en gastar su propio dinero en el show, de ninguna manera es el primero en actuar casi sin paga. Estrellas como Justin Timberlake y Beyoncé tradicionalmente se han presentado en el escenario más grande del deporte de forma gratuita a cambio de la exposición que llega con una audiencia televisada de más de 100 millones de personas.

Esa oportunidad vale la pena, tanto en la transmisión como en las redes sociales. En la noche en que Jennifer Lopez y Shakira actuaron en el Super Bowl 2020, las compras de sus canciones aumentaron 16 veces, de acuerdo con Nielsen Music.

La demanda de transmisiones de música de Jennifer Lopez y Shakira aumentaron un 149% y un 221%, respectivamente, durante la noche y el día posteriores al programa del año pasado. López ganó un total de 2,353,050 nuevos seguidores en las redes sociales durante la semana posterior al Super Bowl, mientras que Shakira ganó 610,823, según la firma de análisis ListenFirst.

La NFL y Pepsi regularmente pagan los costos de producción multimillonarios, este año ninguno respondió a una solicitud de comentarios, sien embargo, el programa del año pasado costó 13 mdd, según Reuters.

Por su parte, el gerente de The Weeknd confirmó que Pepsi y la NFL habían cooperado, pero ninguna de las partes confirmó cuánto se gastó. La actuación de The Weeknd pudo costar hasta 20 mdd. El próximo año, The Weeknd planea embarcarse en su gira After Hours.

Durante 2020 el tráfico de StubHub aumentó por lo menos un 50% para los actos de medio tiempo tras el Super Bowl, según el sitio de venta de boletos.

Esas ventas de boletos se traducen en dinero real: si bien Jennifer Lopez y Shakira no pudieron capitalizar debido a que la pandemia canceló sus conciertos, el promedio bruto de Maroon 5 creció de 200,000 dólares a 1,700 mdd, esto tras presentarse en el espectáculo de medio tiempo de 2019. Travis Scott, quien también actuó ese año, duplicó su rendimiento; ahora gana más de 1 mdd por programa.

Actualmente The Weeknd tiene un masivo negocio de giras: en los últimos cinco años ha ganado más de 205 mdd, antes de impuestos, incluidos los 92 mdd que generó en 2017 durante su gira Starboy.

“Vivimos en un mundo donde los artistas realmente no ganan dinero con la música como lo hicimos en la Edad de Oro. Realmente no llega hasta que subes al escenario“, declaró The Weeknd a Forbes en 2017”.

