Netflix quiere dominar el mundo del anime con estas producciones

Para enriquecer la variedad de géneros en su catálogo Netflix emprenderá una aventura en el mundo del anime. La compañía de streaming anunció que su programación crecerá con la llegada de nuevos títulos en asociación con casas productoras japonesas.

Anteriormente el gigante del streaming ya había sumado esfuerzos con Production LG y Bones, a los que se agregan Anima, Sublimation y David Production.

Algunos de estos títulos son producciones nuevas basadas en videojuegos o en el mundo del manga, mientras que otras, como Altered Carbon, provienen de la serie original de ciencia ficción, con actores reales.

Los contenidos llegarán consecutivamente al catálogo hasta alcanzar el año 2020, y se contempla que tendrán presencia en más de 190 países para el disfrute de millones de usuarios.

Con la adición de este tipo de contenido la plataforma busca ser el hogar de los creadores, las productoras y los amantes del anime. Género que además de formar parte de la cultura japonesa ha expandido su influencia a todo el mundo.

Así que sin importar la edad o el país de los consumidores, los productores se han comprometido a trabajar junto con la plataforma en desarrollar historias de calidad.

Los proyectos que vienen

Altered Carbon: Resleeved, de Anima inc.

Largometraje de anime que explora nuevos elementos de la mitología. Se trata de una derivación de la serie de ciencia ficción de Netflix con actores reales, cuya segunda temporada ya está siendo producida por Skydance Television.

Dragon’s Dogma, de Sublimation Inc.

Serie de anime de Netflix adaptada del famoso juego de rol de mundo abierto de CAPCOM. Un hombre busca vengarse del dragón que le robó el corazón. En medio de la travesía, vuelve a la vida como un Arisen. Una aventura de acción sobre un hombre enfrentado con los demonios que representan los siete pecados capitales.

SPRIGGAN, de David Production Inc.

Anime original de Netflix basado en el clásico manga de Hiroshi Takashige, ilustrado por Ryoji Minagawa. Una historia de ciencia ficción y acción al límite sobre un hombre con la misión de proteger reliquias antiguas de una civilización más avanzada.

Ghost in the Shell: SAC_2045, de Production I.G, Inc.

Serie de anime 3DCG creada por Masamune Shirow, secuela de la super aclamada serie Ghost In the Shell: Stand Alone Complex. Los directores Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki colaboran otra vez con SOLA DIGITAL ARTS después de ULTRAMAN. Es la primera serie de Ghost In the Shell que se realiza con doble dirección.

Vampire in the Garden, de WIT STUDIO

Una serie original de WIT STUDIO sobre dos chicas, Momo y Fine, que parten de diferentes orígenes y se cruzan por azar. Es la historia de una amistad particular entre humanos y vampiros que se entrelaza con la música.

Super Crooks, de Bones Inc.

Una historia de Mark Millar ilustrada por Leinil Francis Yu, los creadores de Kick Ass: Un superhéroe sin superpoderes y Se busca. Un título del universo Millar donde el crimen y la acción se mezclan con los superpoderes.

