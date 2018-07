Netflix tendrá su propio universo de superhéroes

Netflix quiere crear su propio universo de superhéroes, y para conseguirlo utilizará las historias de un gran exponente del mundo del cómic: Mark Millar. La dupla creativa pretende no tener fallas, y es así como Netflix producirá contenido original que incluye películas y series con algunos de los trabajos del creador de personajes como “Kick- Ass”.

Desde que adquirió la compañía de Millan -Millarworld, hace un año- tanto Netflix como el creador han empezado una relación que promete grandes colaboraciones, entre ellas, “The Magic Order”, el primer cómic animado para la plataforma, el cual se estrenara hace sólo unos días.

“Jupiter’s Legacy” y “American Jesus” son las dos series que producirán para la plataforma de streaming, mientras que en el mundo cinematográfico, serán tres las producciones conjuntas: “Empress”, “Huck” y “Sharkey The Bounty Hunter”.

“Mi esposa Lucy y yo llevamos once meses en nuestros trabajos en Netflix y es todo lo que esperábamos. Ver una película basada en tu trabajo cada dos años es increíblemente emocionante, pero verlos a todos sucediendo a la vez de esta manera y con talento high-end, está fuera de escala. Estos son escritores y directores en los que he estado enviando fan mail en los últimos dieciocho meses, por lo que trabajar con ellos es enormemente emocionante. Este es realmente el mejor entorno creativo en el que he trabajado. No veo la hora de prender mi computadora todas las mañanas “, declaró en un comunicado Mark Millan.

Las historias de la mente creativa de Mark Millar retratan escenarios perfectos para los fanáticos de su trabajo, los cuales veremos plasmados en grandes producciones como las que nos tiene acostumbrado Netflix introduciendo un mundo de superhéroes que sólo unos pocos conocen. Con esta colaboración, Netflix se anota otro punto a favor en la búsqueda de historias que solidifiquen su propuesta para todos los gustos dentro de su plataforma.

“The Magic Order” fue la primer producción de Mark Millar con Netflix, el primer cómic animado de la plataforma.

