Nike y Converse lanzan colecciones en apoyo a la diversidad

Junio es considerado el mes del orgullo gay. Como parte de esa celebración, recientemente fueron presentadas Nike BeTrue y Converse Pride, las colecciones deportivas que buscan mirar de una forma multidimensional la representación LGBTQIA+ e interpretan esas perspectivas a través de siluetas atemporales y aplicaciones de color.

Para Nike, estas expresiones incluyen Nike Air Force 1, Air Max 2090 y Air Deschutz. El Air Force 1, en su primera edición BeTrue, presenta una marcación en el talón de 10 colores inspirada en la bandera More Color, More Pride introducida en Filadelfia en 2017. Para reconocer a las personas de color en la comunidad LGBTQIA+ se ampliaron los colores de la bandera para agregar las rayas negras y marrones.

Este año la marca deportiva también apoya a más de 20 organizaciones que realizan trabajo en favor de esta comunidad, con algunas subvenciones administradas por la Charities Aid Foundation of America.

Converse

Por su parte el poder de la inclusión, a través de una variedad de perspectivas, inspira la colección Converse Pride de este año, la cual contiene una gama de tenis Chuck 70 y Chuck Taylor All Star, mismas que también están inspiradas en la bandera More Color, More Pride. Las plataformas de personalización de Converse By You ofrece opciones de diseño que reflejan esta inclusión.

De acuerdo con un comunicado de Nike la colección Converse Pride está cumpliendo su quinto año de haber sido creada con este fin. La marca ha donado más de un millón de dólares en apoyo a las organizaciones LGBTQIA+ y la colección de este año estará beneficiando a It Gets Better Project (IGBP), Ali Forney Center, BAGLY y OUT MetroWest.

Mientras Nike BeTrue se lanzará el 19 de junio a nivel mundial por el sitio oficial de la marca, en el caso de Converse Pride estará disponible a la venta desde este 29 de mayo en su sitio de internet.

