“Orange Is The New Black” marcó el comienzo de una era monumental de la televisión. Tras seis temporadas de abordar historias contemporáneas, se acerca a su final. Será el próximo 26 de julio cuando Netflix libere los episodios de la séptima y última temporada de la serie de las damas de Litchfield. Y la historia aguarda un vuelco que habrá de sorprender a sus seguidores.

Piper lucha con los vaivenes de la vida en el exterior, mientras que la vida en Max continúa sin ella. La amistad entre Taystee y Cindy sigue en juego mientras se avecina su sentencia. En tanto, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon. Además, otros personajes se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

Te puede interesar: Orange is the New Black ya tiene fecha de estreno de su última temporada

Esta temporada, tanto el elenco como los creadores de Orange is The New Black han decidido homenajear a sus fans. Por ello, 10 artistas de Reino Unido, Armenia, Brasil, Italia y Estados Unidos, fueron seleccionados a través de redes sociales para mostrar su pieza en autobuses, edificios y espectaculares en todo el mundo. Todo forma parte de la celebración y nostalgia que acompaña al estreno de la temporada final.

Aquí podrás ver el trailer oficial de la temporada final.

Y aquí el póster oficial.