Orange is the New Black ya tiene fecha de estreno de su última temporada

Una de las series originales pioneras de la plataforma de Netflix, Orange is the New Black, dirá adiós con su última temporada. Tras siete exitosas entregas las reclusas de Litchfield regresan a la plataforma el próximo 26 de julio. Después habrán de dejar un vacío para los millones seguidores que ha sumado en seis años.

Presentando las historias más desgarradoras de estas reclusas, así como las situaciones irreverentes y divertidas, fue como la serie logró éxito desde su primera temporada. Ahora buscará dar justicia, aunque suene complicado, a las historias que hemos visto desarrollarse a lo largo de sus temporadas.

Hemos visto como una de las protagonistas, Piper, ha luchado con sus ideales, y ahora que se encuentra fuera de la cárcel parece que las cosas no saldrán de todo bien. Su novia, Max, continúa dentro sorteando las corruptas situaciones de la prisión.

Mientras que la amistad entre Taysee y Cindy se tambalea a la par de su sentencia. Por su parte, Gloria y su equipo de cocina enfrentarán una dura verdad rodeadas de reclusas que persiguen sueños y drogas a la par mientras viven en este sombrío mundo de la prisión.

Estas son algunas de las historias que han formado parte de las temporadas de Orange is the New Black. Netflix, además de conocer la fecha del estreno, compartió un video de las protagonistas de la serie interpretan el tema de entrada de la serie.

¿Cuál será el destino de las reclusas más famosas que pusieron el naranja de moda? Sólo falta un poco más para descubrirlo y cerrar un capítulo más de las exitosas series de Netflix.

