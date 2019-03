Durante su trayectoria como director, Quentin Tarantino ha logrado establecer un estilo único en sus historias. Algunas de sus películas se han convertido en cintas de culto, por lo que la llegada de ‘Once upon a time in Hollywood’ genera altas expectativas.

El primer trailer de la cinta ha sido revelado, logrando la atención de los seguidores del trabajo de Tarantino. Pero detrás del teaser, se encuentra un proyecto cinematográfico con todo el ingenio del director, quien ha sumado los elementos precisos para que su regreso a las pantallas sea espectacular.

Por tal motivo, hemos recopilado algunas cosas que probablemente desconocías de la nueva película protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Después de conocerlas, seguramente estarás más impaciente por su estreno, el próximo mes de julio.

Después de trabajar casi toda su carrera con el productor Harvey Weinstein, Tarantino decidió cortar todo lazo con él. Lo anterior, ocasionado por el escándalo que envolvió al productor, y que hasta la fecha, no se esclarece. Fue Sony Pictures quien se encarga ahora de su distribución después de ceder a las peticiones del director.

Dentro de los requisitos de Tarantino para que Sony Pictures fuera el encargado de su distribución, se estableció un presupuesto de 95 millones de dólares. Una cantidad considerable para recrear la época de los 60’s en Hollywood.

‘Once upon a time in Hollywood’ buscará la segunda Palma de Oro para el director. Su estreno será dentro del Festival de Cannes, uno de los más importantes del gremio el próximo 21 de mayo. El regreso del director al festival sucede exactamente 25 años después de ser acreedor de la Palma de Oro por su película ‘Pulp Fiction’, en 1994.

La producción se vio seriamente afectada por dos fallecimientos inesperados. Luke Perry y Burt Reynolds fueron los actores que fallecieron durante el rodaje. El último tuvo que ser sustituido por Bruce Dern. Aún así el reparto que conjugó Tarantino es espectacular.

Un personaje que interviene en la nueva película es el de la actriz Sharon Tate. La actriz fue víctima de la secta ‘La Familia’, encabezada por Charles Manson, y fue asesinada junto a cuatro personas más cuando esperaba un hijo del director Roman Polanski. En la película este papel es interpretado por Margot Robbie.

Después de su última cinta, casi cuatros atrás (‘Los 8 más odiados’) Tarantino explora un nuevo tema: Hollywood. La trama se centra en dos personajes del mundo actoral que buscan sobrevivir a una industria que esta renovándose en los 60’s. Rick Dalton será interpretado por Leonardo DiCaprio, mientras que Brad Pitt dará vida a Cliff Booth, para ambos es la segunda vez que trabajan con el director, mientras que para Magor Robbie, que interpreta a Sharon Tate, será la primera.

El actor australiano Damon Herriman fue el elegido para personificar al famoso asesino que envuelve la historia de la película, Charles Manson. Pero no le bastó esta película, resulta que el actor fue elegido casi al mismo tiempo para formar parte del casting de la segunda temporada de la serie ‘Mindhunter’ para interpretar también al asesino. Así que además de verlo en la cinta, lo veremos en la producción de Netflix que se centra en los asesinos más famosos de Estados Unidos.

