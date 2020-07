“Respect: La historia de Aretha Franklin” presenta tráiler oficial

La voz de la icónica cantante Aretha Franklin volverá a escucharse. “Respect: La historia de Aretha Franklin” presentó el tráiler oficial de la cinta biográfica que narra la extraordinaria vida de la Reina del Soul. La cinta correrá a cargo de la interpretación de Jennifer Hudson, quien fue elegida personalmente por Aretha Franklin para dicho papel.

En medio de un turbulento paisaje político y social en Estados Unidos de la década de los años 60s, la historia comienza desde los inicios de Aretha Franklin en un pequeño coro de iglesia, y su viaje para alcanzar la fama internacional con su espectacular voz. Pasando por los momentos más históricos de su carrera, como los 18 Grammys con que fue galardonada, sumado al hecho de haber sido la primera mujer en entrar al Rock and Roll Hall of Fame, la historia cuenta cómo se convirtió en un ícono cultural.

El nombre de la cinta viene de uno de sus hits: es la reinvención de ‘Respect’, de Otis Redding, un himno que la convirtió además en una figura importante para el movimiento feminista, y la lucha por los derechos civiles. Jennifer Hudson demuestra su destreza vocal, interpretando algunos de los temas más escuchados de la artista como: ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ y ‘Do Right Woman-Do Right Man’.

Esta cinta fue dirigida por Liesl Tommy, la primera mujer sudafricana que fue nominada a un premio Tony por Mejor Dirección por la obra de teatro “Eclipsed”. Adicionalmente, Tommy ha trabajado en producciones de TV como ‘Jessica Jones’ y ‘The Walking Dead’.

Jennifer Hudson, quien encabeza el papel protagónico, previamente ha sido ganadora de un premio Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA por su actuación en la cinta “Dreamgirls”, además de ser reconocida con un Grammy a Mejor Álbum de R&B en 2009.

La película llegará a México a mediados de diciembre del 2020.

