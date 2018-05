Petra Nemcova, la súper modelo que reconstruye escuelas

Si hay un concepto que la modelo Petra Nemcova entiende y valora es el de la reconstrucción, ya que su vida literalmente fue destruida en diciembre de 2004, luego de ser arrastrada en Tailandia por el tsunami que azotó el Océano Índico que cobró la vida de 250 mil personas en 14 países. Su entonces prometido no sobrevivió el desastre natural, pero Petra Nemcova, aún con diversas fracturas y lesiones, se aferró a un árbol durante más de 8 horas hasta que fue rescatada y trasladada a un hospital.

A los pocos meses, mientras continuaba trabajando en un nuevo comienzo a lo largo de 2005, la modelo decidió emprender Happy Hearts Fund, un proyecto social con el objetivo de restaurar esperanza y oportunidades para niños en comunidades devastadas por desastres naturales. Desde entonces, la fundación ha reconstruido más de 150 escuelas alrededor del mundo, incluyendo 10 en México.

Durante un recorrido por dos de las comunidades en las que Happy Hearts Fund actualmente trabaja en México, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la modelo, quien no solamente compartió con Forbes Life algunos detalles en torno a las actividades de la fundación que preside, sino que también habló de cómo ayudar a otros es una forma de recibir.

“En México iniciamos operaciones en 2009 y a la fecha hemos reconstruido varias escuelas en Veracruz, Tabasco y el Estado de México. Hoy estamos inaugurando la décima escuela, en Iguala, y hay otras tres escuelas en las que estamos trabajando, una en Veracruz, una en Jalisco y otra más en Guerrero. Nuestro compromiso con México para la reconstrucción de escuelas es a largo plazo, escuelas seguras que ayuden a los niños tener un entorno seguro para su educación y la de las generaciones futuras”, explicó Petra Nemcova.

La modelo agregó que la forma en que eligen los países y las escuelas que Happy Hearts Fund apoyará depende mucho del desastre natural, de la necesidad de ayuda y de la coordinación que se logre tanto con las autoridades locales como con la comunidad en general.

“Cuando uno sucede vamos y evaluamos la situación. Creemos que es muy importante la participación y el compromiso de la comunidad. Cabe señalar que tenemos una red de voluntarios en todo el mundo que desean sumarse y ayudar donde sea necesario. Por ejemplo, en la escuela que actualmente se construye en Jojutla, Guerrero, hay voluntarios de más de 12 países, quienes se suman de forma altruista a los esfuerzos de los voluntarios locales”, detalló Petra Nemcova.

En cuanto a los aliados de la fundación, comentó que en México han trabajado con Grupo Sura desde la llegada de Happy Hearts Fund a México, describiéndolos como aliados fantásticos que no solamente aportando 1 peso por cada peso que la fundación pone para la reconstrucción de escuelas, sino que también tiene muchos empleados que participan como voluntarios en las tareas de reconstrucción.

“Realmente son unos aliados increíbles, y a este tipo de alianzas yo las llamo “smartnership”, o relación inteligente, porque son alianzas inteligentes. Compartimos los mismos valores y las mismas metas. Cada uno de nuestros aliados en el mundo puede sumar algo extra. Por ejemplo, Grupo Sura sumó a Zimat, que se enfoca en temas de relaciones públicas. Ellos apoyan con sus habilidades para difundir noticias sobre lo que estamos haciendo y cómo podemos ayudar a diferentes comunidades. La puerta siempre está abierta a más “smartnerships”. Lo importante es que tengamos los mismos valores y las mismas metas para ayudar a que los niños tengan un futuro brillante a través de escuelas seguras”, enfatizó la modelo.

Para concluir, aseveró que ayudar a otros da otra dimensión sobre el significado de la vida.

“Ayudar a otros da una satisfacción inmensa, y no necesariamente tiene que ver con algo material. También se puede ayudar como voluntario, dando tu tiempo, tu amor, tu sudor… A cambio recibes gratitud y sonrisas, cosas que no tienen precio. Es algo que no puedes comprar, sino que tienes que vivir en carne propia. Ayudar a otros realmente eleva las cosas a otra dimensión en cuanto a satisfacción y propósito en la vida. Sin haberlo vivido, sin esa experiencia de dar y ayudar a otros, te estás perdiendo una parte importante de lo que es la vida”, puntualizó.

La modelo Petra Nemcova ha sido parte de campañas de marcas como Benetton, Bulgari, Cartier, Clarins, Cortefiel, Dirk Bikkembergs, Fortunoff, Graff, Hewlett Packard/Intel, HS, Intimissimi, John Lewis, Lancaster, La Perla, La Senza, Maidenform, Max Factor, Pantene Pro-V, Passport, Playtex, Rampage, Schwarzkopf, Victoria’s Secret y Wild Orchid, entre otras. Así mismo, ha sido portada de revistas como Harper’s Bazaar, Madame Figaro, Elle, Shape, Cosmopolitan, Marie Claire, Flare, Vegas, Glamour, FHM y Sports Illustrated.

