Ted Danson aboga por los océanos y la pesca responsable

A decir de Ted Danson, quien desde hace más de tres décadas aboga por los océanos, la sobrepesca es una problemática en la que incluso nuestro estilo de vida puede hacer la diferencia. Y aunque la problemática es mucho mayor, el conocido actor de Hollywood indica que pequeñas acciones, como procurar el consumo de pescado local y pequeño a nuestras dietas, ayudaría a contrarrestar dicha situación.

“Mi interés por los océanos no es algo nuevo. Mi padre fue arqueólogo y siempre me inculcó que éramos una especie de mayordomos o guardianes del planeta; que nuestro paso por el planeta lo viéramos como una oportunidad para dejar las cosas mejor que como las encontramos. Hubo mucho antes de nosotros y espero que haya mucho más todavía por delante. Y algunos de mis mejores recuerdos de toda la vida son de ocasiones en las que manejábamos de Arizona a California para admirar y disfrutar del océano”, comentó en entrevista con Forbes Life.

“Como individuos, nuestro estilo de vida puede impactar para bien y para mal. Recuerden, es mejor el consumo de pescado local y pequeño. Con eso le estarán haciendo un gran favor a los océanos”. Ted Danson.

Así, a mediados de los ochenta, ya radicando en Los Angeles y con una carrera en auge, fundó con un vecino y amigo una organización para fomentar el cuidado de los océanos tras haber logrado que una empresa petrolera desistiera de perforar las costas en la Bahía de Santa Mónica, California.

“Fue algo que nos inspiró y empoderó. Empezamos trabajando desde un garage, le dimos el nombre de American Oceans Campaign y posteriormente abrimos oficinas en Los Angeles y en Washington D.C. Tuvimos logros y aciertos trabajando en proyectos a favor de los océanos -principalmente en torno a temas de contaminación- durante 15 años, hasta que surgieron nuevas oportunidades”, agregó Danson.

Para empezar, su socio decidió emprender otros proyectos. Pero lo más importante fue que con la llegada del nuevo siglo también llegó la oportunidad de fusionarse con Oceana -“que traía una filosofía muy interesante”, apunta- para sumar esfuerzos y realmente hacer una diferencia más allá de crear conciencia sobre la importancia de proteger los océanos.

“Desde entonces soy miembro de su consejo directivo y no me canso de trabajar a favor de estos cuerpos de agua. Diversos estudios realizados por Oceana y otras organizaciones han concluido que la amenaza más grande que enfrentan los océanos es la sobrepesca, así que es ahí donde encaminamos nuestros esfuerzos, a partir de una filosofía con base en tres ejes: todo lo que hacemos y promovemos parte de evidencia científica, la pesca no tiene que ser destructiva y se debe reducir el desperdicio de lo que se saca del mar”, explicó el actor.

Así mismo, indicó que la organización tiene como objetivo incidir en las políticas del país a fin de luchar en contra de la sobrepesca, pues es una problemática que no solamente daña e incluso destruye los océanos. No obstante, precisó, de realizarse de forma adecuada y teniendo como guía a la ciencia, no solo se ayudaría a la conservación de los océanos, sino que además se podrían genera empleos y sería posible llevar más pescado a la mesa de más personas.

“Es un círculo virtuoso, y si logramos incidir en las políticas de los 30 principales países pesqueros del mundo, entre ellos México, habremos impactado al 90% de la pesca global y dado el salto hacia la pesca sustentable en beneficio de toda la población. Hemos logrado muchos cambios y vamos por más. En todo esto, la transparencia es clave y estamos convencidos de que en México también veremos casos de éxito”.

Las oficinas de Oceana en la Ciudad de México abrieron a inicios de este año.

