Post Malone es el artista más escuchado del mundo en Spotify

El 2019 ha sido el año de Post Malone. El cantante y compositor se impuso dentro de Spotify al ser el artista más escuchado del mundo este año, según informó la compañía en su resumen anual.

El rapero de 24 años de edad, originario de Nueva York, Estados Unidos, ha hecho de varios de sus temas canciones populares. El reflejo de esto se deriva en las más de 6,500 millones de reproducciones a nivel global que alcanzaron sus canciones.

Su álbum musical ‘Hollywood’s Bleeding’ alcanzó gran popularidad tan solo unas semanas después de su estreno, y al día de hoy es el segundo álbum más escuchado del año. Por si fuese poco, la canción en colaboración con Swae Lee ‘Sunflower’, que se desprende del soundtrack de la película animada de ‘Spiderman’, se coló entre las canciones más escuchadas, en el tercer puesto.

La artista juvenil Billie Eilish alcanzó el segundo lugar dentro de los más escuchados en Spotify gracias a su producción ‘When we all fall asleep, where do we go?’, que logró más de 6,000 millones de reproducciones en todo el mundo, siendo el álbum más escuchado.

En tercer puesto se encuentra la cantante del exitoso álbum ‘Thank u next’, Ariana Grande. Su canción ‘7 rings’ se posicionó entre las cinco más escuchadas del año.

Spotify también compartió cuáles fueron las canciones más escuchadas del año dentro de su plataforma, donde sorpresivamente ‘Señorita’ de Camila Cabello y Shawn Mendes tuvo más de 1 billón de reproducciones. En segundo puesto está la canción ‘Bad guy’ de Billie Eilish, mientras que en la tercera posición se encuentra el tema ‘Sunflower’ de Post Malone.

Y tú, ¿fuiste parte de estas reproducciones?

