Prada dejará de usar piel en sus diseños

Cada vez son más las marcas de lujo que se suman a la iniciativa del cuidado al medio ambiente y los animales. Esta vez es la firma italiana Prada, que anunció que eliminará de las colecciones para mujer el uso de piel de origen animal.

Será a partir del 2020 cuando la compañía deje de incluir piel en sus diseños, asegurando con ello el camino hacia una ruta más sustentable. La marca forma parte de la creciente lista de frimas que integran a la iniciativa Fur Free Aliance (FFA), la cual defiende el bienestar animal en más de 40 países.

As part of the #PradaGroup, #Prada has announced, in collaboration with the @FurFreeAlliance, that it will no longer use animal fur in its designs or new products, starting with #PradaSS20 Women’s collections. #PradaGroupFurFree#FurFreeRetailer#FutureofFashion#FurFree pic.twitter.com/Np6HCL0w2d

— PRADA (@Prada) May 22, 2019