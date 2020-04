Prepárate para rockear: The Killers alistan concierto en línea

El momento complicado que atraviesa la humanidad ha obligado a muchas industrias a reinventarse para acercarse a la gente que debe permanecer en casa en estos momentos. Para levantar los ánimos, artistas de todo tipo han encontrado nuevas formas de conectar con su público a través del internet. Desde recorridos virtuales de museos, clases de pintura en línea y más…

La industria de la música se ha puesto la capa para seguir deleitando a sus seguidores con conciertos virtuales. Ahora una de las bandas de rock más conocidas del mundo, The Killers, se unirá a la ola de artistas dando este tipo de presentaciones a través de Instagram Live.

Attention self incarcerated humans of earth. Time to get wild! Next Saturday at 12PM PST, watch and listen on your favorite hand held device as we answer your questions and play a few of our songs for YOU, LIVE ON INSTAGRAM!

Reply to this tweet with your questions.

— The Killers (@thekillers) April 11, 2020