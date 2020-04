Producciones en Netflix sobre la existencia de ovnis y extraterrestres

Netflix cuestiona la existencia de los ovnis desde su catálogo. Producciones disponibles en la plataforma intentan responder las constantes preguntas que, hasta el día de hoy, no se han podido responder con certeza sobre el tema. ¿Son reales los platillos voladores? ¿Están tripulados por vida extraterrestre?

Recientemente el Pentágono, la organización de defensa estadounidense, confirmó la veracidad de unos videos en los que se observan tres avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis). Más allá de calificarlo como elementos extraterrestres, la organización lo determinó como “incursiones militares en el espacio aéreo”. Esta situación ha reabierto la controversia.

A través de los años este ha sido un tema que ha generado un sin fin de teorías. Personajes han destacado por revelar los secretos, que según ellos, los gobiernos han ocultado durante años. Estas historias yacen en al menos tres producciones disponibles en Netflix que ofrecen pruebas sobre la existencia de ovnis y seres extraterrestres.

Unacknowledged: an expose of the world’s greatest secret