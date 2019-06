Pujol es el mejor restaurante de México: The World’s 50 Best Restaurants

Los especialistas del mundo gastronómico han emitido nuevamente su voto para nombrar a los mejores restaurantes del mundo. La codiciada lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’ ha reconocido nuevamente el trabajo del chef Enrique Olvera, pues este año su restaurante Pujol logró ascender al número 12, obteniendo así el título al mejor restaurante de México y Norteamérica

Los resultados de los primeros 50 puestos de la lista fueron dados a conocer en una ceremonia realizada en Singapur. Allí, el restaurante mexicano ‘Pujol’, fue reconocido con el título del mejor restaurante de Norteamérica.

La excelencia y propuesta gastronómica que Enrique Olvera ha mantenido en ‘Pujol’ ha dado como resultado este tipo de reconocimientos que enaltecen la gastronomía contemporánea mexicana. Este año logró subir un puesto en la lista en comparación a la anterior.

Pujol no fue el único restaurante mexicano reconocido. El restaurante ‘Quintonil’, ubicado también en la Ciudad de México, logró posicionarse en el lugar número 24 dentro de los 50 mejores del mundo.

La sorpresa de esta edición fue para el restaurante francés ‘Mirazur’, el cual avanzó tres sitios para posicionarse con el puesto número uno dentro de la lista.

Congratulations to Pujol in Mexico City AKA The Best Restaurant in North America 2019! #Worlds50Best #NorthAmerica #Mexico pic.twitter.com/GCsuGkblUv

— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 25, 2019