¿Qué escuchan los Obama? Esta es su playlist del verano 

Si algún día te has preguntado qué escuchan Michelle y Barack Obama, una de las parejas más célebres del mundo, tenemos la respuesta. El ex presidente compartió el playlist del verano con las canciones que él y su esposa han estado escuchando durante la época más cálida del año.

“Algo nuevo, algo viejo, algo rápido, algo lento” así define Barack Obama al playlist con más de 40 canciones con artistas como Drake, Beyoncé, Lizzo, Rihanna, y hasta Rosalía con J Balvin, los cuales forman parte de su selección musical.

Saca el mayor provecho a lo que resta del verano con estos temas musicales. Sobre la pareja ex presidencial basta decir que no solo son figuras respetables dentro de la política, también parece que saben mucho de música y escuchan los temas más populares del momento.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz

— Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2019