Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

No te quedes en casa. Estos días de descanso laboral elige entre el concierto de Roger Waters en el Palacio de los Deportes, la exposición Vegetal House (que muestra cómo la naturaleza inspira al mundo del arte y el diseño) entre muchas actividades más. Deja que la Ciudad de México te sorprenda este fin de semana.

Vegetal House

La Triennale di Milano en colaboración con la Embajada de Italia en México y el Instituto Italiano de Cultura presenta la exposición Vegetal House, que explora el mundo de los muebles y de los objetos de diseño que tienen como origen o modelo el mundo vegetal, a través de una selección de aproximadamente 100 obras.

Todos los días la naturaleza ingresa a nuestros hogares a través de artefactos que imitan y rinden homenaje, en nombres y formas, a plantas, frutas, flores, hojas, troncos y raíces. La exposición Vegetal House pretende cuestionar cómo estos nombres y formas interfieren en los objetos mismos, tanto en la fase de concepción y proyección, como en la de percepción y recepción.

Dónde: MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño.

Cuándo: Hasta el 31 de enero de 2019.

Roger Waters en concierto

La gira ha generado muy buenas críticas, con un setlist que ha sido catalogado como espectacular y cuya producción ha sido catalogada como impresionante. El concierto contará con canciones de los más grandes álbumes de Pink Floyd (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, ¿Wish You Were Here) además de temas de su más reciente álbum “Is This the Life We Really Want?”. No te lo puedes perder.

Dónde: Palacio de los Deportes.

Cuándo: 1 de diciembre.

Luzia

Luzia, el espectáculo creado por Cirque du Soleil, por fin llega al país de donde brotó la inspiración para concebirlo. A partir de este fin de semana los visitantes que deseen conocer una visión contemporánea de México podrán observar un show de corte surrealista que brindará gratas sorpresas visuales y números acrobáticos a sus espectadores, prometiendo tocar las fibras emocionales de más de uno. Descubre una visión fantástica del México que inspira al mundo.

Dónde: Carpa Santa Fe.

Cuándo: hasta el 23 de diciembre.

Junkanoo, Esencia Bahameña

La cara más artística de Bahamas, uno de los destinos de sol y playa favoritos del turismo internacional, se ha posado en Ciudad de México presentar la exposición “Junkanoo, Esencia Bahameña”, la cual descubre postales de esta festividad a manera de galería abierta en el tramo que abarca la Glorieta de la Diana a la Estela de Luz hasta hoy, 30 de noviembre.

La iniciativa de esta exposición es impulsada en conjunto por Baha Mar, desarrollo turístico del Caribe ubicado en Nueva Providencia, Nassau, y por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y está conformada por fotografías de los artistas Erik Kruthoff, Roland Rose, Nick Klonaris y Delton Barrett. Su relevancia radica en que es la primera vez que se presenta fuera de Bahamas una muestra fotográfica en torno al Junkanoo

Lee más: Bahamas revela su cara más artística en Ciudad de México

Dónde: Paseo de la Reforma, frente al hotel Four Seasons.

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

El Tren de la Ciudad de México

Del tranvía al metro, esta exposición temporal que presenta el Museo de Arte Popular aborda la historia e importancia de las vías férreas en la construcción urbana de la capital del país, presentando además una colección de artesanías y objetos que dan cuenta de un legado que forma arte de nuestra historia reciente. También incluye la proyección de documentales y crónicas de la ciudad, ofreciendo una ventana a un mayor conocimiento de la metrópoli. Este fin de semana, el Museo de Arte Popular ofrece a sus visitantes un descuento de 30% en la compra de artesanías en sus boutiques.

Dónde: Museo de Arte Popular.

Cuándo: hasta el 24 de febrero de 2019.

Kandinsky, Pequeños Mundos

Exposición que brinda al público un acercamiento a la carrera del pintor ruso precursor del arte abstracto, Vasili Kandinsky. La muestra se divide en cinco secciones temáticas

integradas con piezas procedentes de siete colecciones internacionales que dan cuenta de los viajes del artista y de su fascinación por la expresión del yo interno.

La muestra cuenta con piezas de The State Tretyakov Gallery, The Pushkin State Museum of Fine Arts, el Centre Georges Pompidou de París, The Solomon R. Guggenheim, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y Los Angeles County Museum of Art, entre otros. Es un imperdible de este fin de semana.

